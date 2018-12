Video

Luzerns bekanntester Strassenmusiker wohnt 1900 Kilometer entfernt

Sein Gesicht ist vielen Luzernern wohl vertraut – seine Musik erst recht: Kaum ein Strassenmusiker spielt so oft in der Luzerner Altstadt wie Zoreslav Kravchuk (40). Mit Bach und Vivaldi im «Gepäck» reist er jedesmal extra aus der Ukraine an.