So setzt die Luzerner Regierung das Bundesgerichtsurteil zur Prämienverbilligung um Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Einkommensgrenze für die Prämienverbilligung im Kanton Luzern zu tief angesetzt ist. Jetzt handelt die Regierung – und zeigt sich minim grosszügiger, als sie müsste. Yasmin Kunz

Eine junge Frau bei der Berechnung ihrer Krankenversicherungskosten (Symbolbild).

78'154 Franken: So hoch setzt die Luzerner Regierung nachträglich die Einkommensgrenze für den Erhalt von Prämienverbilligungen in den Jahren 2017 bis 2019 an. Das teilt das Gesundheits- und Sozialdepartement am Donnerstag mit. Rückschau: Die Luzerner Regierung hat im September 2017 eine Einkommensgrenze von 54'000 Franken per Verordnung definiert. Damals mussten rund 8000 Luzerner Haushalte bereits erhaltene Prämienverbilligungen zurückzahlen.

Aufgrund einer Klage von Privatpersonen – die vom Luzerner Kantonsgericht abgewiesen und vom Bundesgericht gutgeheissen wurde – muss die Luzerner Regierung die Einkommensgrenze wieder anheben und die Prämien zurückzahlen.

Zusätzlich zu den 78'154 Franken kommt noch eine Kinderpauschale von 9000 Franken hinzu. Somit wird bei einem Kind das mittlere Einkommen von total 87'154 erreicht. Dieser Wert liegt minim über dem von der SP Luzern als bundesrechtskonformen Einkommensgrenze geforderten Betrag von 87'000 Franken.

Mehrkosten von 25 Millionen Franken für Kanton und Gemeinden

Die Regierung schätzt die Mehrkosten auf rund 25 Millionen Franken für den Zeitraum von 2017 bis 2019. Diese sind vom Kanton und den Gemeinden je zur Hälfte zu tragen. Noch sei aber die Anhörung der Luzerner Gemeinden ausstehend, wie es in der Mitteilung heisst.

Im Jahr 2017 hat der Kanton Luzern 163,6 Millionen Franken für die Prämienverbilligungen gezahlt, 2018 waren es 181,8 Millionen. Der Grossteil davon stammt vom Bund: 2017 waren es 124,5 Millionen, im letzten Jahr 131,3 Millionen.

So sieht die konkrete Umsetzung aus: