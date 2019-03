So war «de rüüdig Samschtig» - der Fasnachts-Ticker zum Nachlesen Am Samstag ging die Fasnacht in der Luzerner Altstadt und auf dem Land weiter: Zum Beispiel die Umzüge in Dagmersellen, Root, Schachen und Zell. Aber auch in der Stadt war einiges los.

Mit dem Urknall hat am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht begonnen. Heute am «rüüdige Samschtig» berichten wir wiederum über verschiedene Fasnachtsanlässe.

Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis zum Aschermittwoch. An den nächsten beiden grossen offiziellen Fasnachtstagen Güdismontag und Güdisdienstag folgen mit der Wey-Tagwache, dem Wey-Umzug und dem Monstercorso die nächsten Höhepunkte.

Die Fasnachts-News vom Samstag:

Auch am späten Samstagabend ist ganz Luzern im Fasnachtsfieber. Mit diesen Impressionen verabschieden wir uns für heute. Wir freuen uns darauf, Sie auch morgen mit unserem Fasnachts-Ticker auf dem Laufenden zu halten.

Strassen- und Beizenfasnacht am Samstagabend in Luzern. (Bild: Roger Grütter, Luzern, 2. März 2019)

Auch die Kelly Family aus Ebikon ist in der Stadt unterwegs. (Bild: Roger Grütter, Luzern, 2. März 2019)



Strassen- und Beizenfasnacht am Samstagabend in Luzern. (Bild: Roger Grütter, Luzern, 2. März 2019)

Diese beiden Herren haben sich eine ganz spezielle Taktik ausgedacht, um der Stadt Luzern unter die Arme zu greifen: Sie verkaufen «Fasnachts-Tickets». Ob sie davon viel verkaufen, ist allerdings fraglich. Ein Stehplatz in der ersten Reihe kostet beispielsweise satte 10 Millionen Franken. Na dann, vielleicht ein ander Mal!

(Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Sandro Renggli)

Auch unsere Leser schicken uns tolle Bilder: Herzlichen Dank an Theres Nussbaumer und Norma Widmer.

Leserbild von Theres Nussbaumer, Luzern

Leserbild von Theres Nussbaumer, Luzern

Leserbild von Norma Widmer, Luzern

Auch in den Baren in der Altstadt wird mittlerweile wild gefeiert. (Bild: Sandro Renggli)

Und auch die Guuggemusige sind noch nicht müde: Hier die «Latärndlihöckler Lozärn». (Bild: Sandro Renggli)

Haben Sie Lust auf noch mehr Bilder vom heutigen Tag? Wir liefern hier grad noch mal einen« Schübel» nach:

Luzerner Fasnacht ist ganz international: Diese Gäste aus Spanien und Schweden hatten keine Ahnung von unserer fasnächtlichen Tradition – und sind hell begeistert!

(Bild: Sandro Renggli)

Die «Landratten von Tortuga» von «Peramicus» im Inneren ihres eindrucksvollen Wagens. Nur zu acht hat die Gruppe während mehr als 7 Monaten ihren Wagen aufgebaut.

(Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Roger Grütter)

FKK = Fasnachts-Kontroll-Komitee

(Bild: Jakob Ineichen)

Da muss man gleich zwei Mal hinschauen.

(Bild: Roger Grütter)

An der Guuggermesse in der Luzerner Hofkirche:

(Bild: Jakob Ineichen)

(Bild: Jakob Ineichen)

(Bild: Jakob Ineichen)

(Bild: Jakob Ineichen)

Diese Herren sind echt! (Bild: Jakob Ineichen)

«Döre bi rot!» Das Motto von der Gruppe «X-tra».

(Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Sandro Renggli)

Kommt man sich da etwas gar nahe? (Bild: Sandro Renggli)

An dieser Lokomotive arbeiteten die «Rätsch-Häxe» über ein halbes Jahr lang jedes Wochenende. (Bild: Sandro Renggli)

Beste Tanzstimmung an der Seniorenfasnacht im Casino Luzern:

Die Luzerner Fasnacht ganz nach diesem Motto. (Bild: Sandro Renggli)

Die Pinguine sind los! (Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Sandro Renggli)

Der Wagen der «Broggebronzer». (Bild: Sandro Renggli)

Der Rathaussteg ist Richtung «Egg» momentan gesperrt. (Bild: Sandro Renggli)

Schauen und vor allem hören Sie die «Lopper-Gnome» Hergiswil und «Glatzesträhler Lozärn» auf der Rathaustreppe in Luzern:

Weitere Bilder vom Umzug in Schachen:

Am Fasnachtszumzug in Schachen: Die Gruppe Nigrum Montis aus Schwarzenberg (Motto: Alles Wurscht).

Am Fasnachtszumzug in Schachen: Gruppe Blaff aus Schwarzenberg (Motto: Zwerge).

Am Fasnachtszumzug in Schachen: Motterirat + Marastas aus Malters (Motto: Traumschiff Weihermatte).

Am Fasnachtszumzug in Schachen: Family Affaires Malters (Motto: Vulkanfäger).



Am Fasnachtszumzug in Schachen: Die Gruppe Nigrum Montis aus Schwarzenberg (Motto: Alles Wurscht).

Am Fasnachtszumzug in Schachen: Vamukigosler Rusmu (Motto: Robin Hood).

Danke!

(Bild: Sandro Renggli)

Anscheinend hat sich die Zürcher «Sittenpolizei» nach Luzern verirrt und sorgt nun hier für Recht und Ordnung. (Bild: Sandro Renggli)

A propos Polizei: Diese setzt anscheinend neuerdings auf noch mobilere Radarfallen. (Bild: Sandro Renggli)

Ohnehin ist die Polizei an diesem «rüüdigen» Samstag in Luzern sehr präsent. (Bild: Sandro Renggli)

Ski heil! Wahrscheinlich nicht sehr effizient – aber der gute Wille ist da! (Bild: Sandro Renggli)

Die Bilder vom Kinderumzug in Kriens:

Die «Schlösslifäger» spielen in Kriens auf.

Suchen Sie noch eine Mitfahrgelegenheit in der Stadt Luzern?

(Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Sandro Renggli)

Urchige Figuren direkt aus dem Wald auf die Hauptstrasse von Zell:

Hier eine Guuggenmusig der etwas anderen Art: die «Hot Bananas»...

...und die «Preparen Candelas». (Bilder: Sandro Renggli)

Vom Bahnhof Luzern direkt in die Tiefsee:

In Root gibt es auch grössere Manöver zu sehen. Schauen Sie hier das Video:

Verirrt in der Stadt Luzern? Wer diesen wandelnden Wegweisern folgt, wird sicher zu irgendeinem Ziel finden.

(Bild: Sandro Renggli)

Wer in diesen Menschenmassen den Überblick verliert, kann dieser auch auf erhöhter Position suchen. (Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Sandro Renggli)

Am Umzug in Zell werden ganze Burgen durchs Dorf gezogen! Herzlichen Dank an unsere Leser-Reporterin Annick Steiner!

(Leserbild: Annick Steiner)

(Leserbild: Annick Steiner)

(Leserbild: Annick Steiner)

(Leserbild: Annick Steiner)

(Leserbild: Annick Steiner)

(Leserbild: Annick Steiner)

(Leserbild: Annick Steiner)

Impressionen vom Umzug in Schachen:

Vom Umzug in Altishofen: Hier hat man keine Scheu vor grossen Projekten!

(Bild: Hannes Bucher)

(Bild: Hannes Bucher)

Ist denn schon Ostern? Bei diesem tollen Sujet hat schon alleine das «Grende»-Basteln einen Monat in Anspruch genommen. (Bild: Sandro Renggli)

Falls jemand in die Reuss fällt, wären also auch Bademeister zur Stelle. (Bild: Sandro Renggli)

Haarschnitt gefällig? Die Preise sind dann aber doch gar hoch. (Bild: Sandro Renggli)

Bunter Umzug in Root: Ja, die Schwinger gibt's, aber auch noch viele andere Gruppen sind zu bestaunen.

(Bild: Yvonne Imbach)

(Bild: Yvonne Imbach)

(Bild: Yvonne Imbach)

(Bild: Yvonne Imbach)

(Bild: Yvonne Imbach)

(Bild: Yvonne Imbach)

(Bild: Yvonne Imbach)

(Bild: Yvonne Imbach)

(Bild: Yvonne Imbach)

Auch an politischen Statements darf es in der Luzerner Altstadt natürlich nicht fehlen: Trumps und Kims posieren fürs Gruppenbild.

(Bild: Sandro Renggli)

Am Kinderumzug in Kriens vertragen sich Löwen und andere Tiere hervorragend:

Promi-Alarm in Root: Auch Udo Lindenberg singt, äh, läuft mit!

Erste Bilder vom Umzug in Root: Gespanntes Warten entlang der Route, man hört die erste Musig aber bereits! Motto des Umzugs ist «Heimat»: Wir sind also gespannt auf all die Schwinger, Älpler und Schellenursli...

(Bild: Yvonne Imbach)

Stehen Sie auch am Strassenrand und sehen tolle Sujets und Grende? Dann schicken Sie uns Ihr Leserbild! Nehmen Sie Ihr Handy, drücken Sie auf diesen Link und gelangen Sie so direkt auf das Upload-Formular: www.luzernerzeitung.ch/leserreporter

Unser Fasnachts-Reporter in der Stadt ist voll mittendrin – hier bei den «Chappelgnome Lozärn» live unter der Egg:

(Bild: Sandro Renggli)

Der «rüüdig Samschtig» ist auf der Rathaustreppe in Luzern schon voll im Gang. Hier im Bild die «Fläckeglosler» und «Löchlitramper» bei ihrem gemeinsamen Auftritt:

(Bild: Sandro Renggli)

Auch «Under de Egg» ist schon alles bereit. (Bild: Sandro Renggli)

Auch die Guuggenmusigen sind schon unterwegs! Hier die «Födlitätscher». (Bild: Sandro Renggli)

Auf dem Weinmarkt gibt es schon einiges zu bestaunen - zum Beispiel in Truck wie aus «Mad Max».

(Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Sandro Renggli)

(Bild: Sandro Renggli)

Familie Blum als erste Kampfjet-Pilotin der Schweiz - inklusive Schallmauer!

(Bild: Sandro Renggli)

Auf den Sonnenschein folgt ein Regentag. Doch das trübt die Stimmung am Umzug in Reiden keineswegs. Schauen Sie hier die ersten Impressionen aufgenommen von LZ-Fotograf Dominik Wunderli:

(Bild: Dominik Wunderli, Reiden, 1.3.2019)

(Bild: Dominik Wunderli, Reiden, 1.3.2019)

(Bild: Dominik Wunderli, Reiden, 1.3.2019)

(Bild: Dominik Wunderli, Reiden, 1.3.2019)

(Bild: Dominik Wunderli, Reiden, 1.3.2019)

(Bild: Dominik Wunderli, Reiden, 1.3.2019)

(Bild: Dominik Wunderli, Reiden, 1.3.2019)

