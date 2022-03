Flühli Die Polizei schnappt einen Auto-Brandstifter Mitte Februar brannte ein abgestelltes Auto in Sörenberg. Die Luzerner Polizei hat nun den 32-jährigen Brandstifter ermittelt.

In Sörenberg geriet in der Nacht auf den 12. Februar dieses Jahres ein abgestelltes Auto in Brand. Verletzt wurde niemand, doch zwei nebenan parkierte Autos wurden beschädigt, was einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken zur Folge hatte. Im Einsatz stand die Feuerwehr Flühli-Sörenberg.

In Sörenberg brannte am 12. Februar 2022 ein Auto. Bild: pd

Die Branddetektive der Luzerner Polizei nahmen daraufhin ihre Ermittlungen auf, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Der Verdacht fiel auf einen 32-jährigen Mann, der festgenommen wurde und zugab, das Fahrzeug angezündet zu haben. Seine damalige psychische Verfassung und Alkoholkonsum gab er als Motive an. Nach den Einvernahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee. (se)