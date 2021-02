Sörenberg Marschhalt wegen Corona: Neue Luftseilbahn aufs Rothorn kommt erst im Dezember 2023 Der Verwaltungsrat der Bergbahnen Sörenberg AG rechnet mit einer Umsatzeinbusse von rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Verlust von zirka 4 Millionen Franken für das Betriebsjahr 2020/21. Die Eröffnung der neuen Luftseilbahn ist neu auf Dezember 2023 angesetzt.

(pw) Die Krise zeigte die Abhängigkeiten der einzelnen touristischen Betriebszweige deutlich auf, schreibt die Bergbahnen Sörenberg AG (BBS) in einer Medienmitteilung:

«Fällt ein Glied aus (beispielsweise die Gastronomie), hat darunter das ganze Unternehmen zu leiden.»

Die rigiden Luzerner Einschränkungen hätten zu Wettbewerbsverzerrung und zum schwächsten Zentralschweizer Ergebnis beim Saison-Monitoring von Seilbahnen Schweiz geführt, heisst es im Schreiben weiter.

Die Liquidität sei zu einer Jahreszeit, in welcher sie normalerweise am höchsten ist, fast aufgebraucht und die Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitenden und Unternehmung hätten nur mit Überbrückungskrediten gewährleistet werden können. Mit Ausnahme der Kurzarbeitsentschädigungen habe bislang auch noch nicht von Härtefallmassnahmen profitiert werden können, was die Lage zusätzlich verschärfe.

Rothorn 1 Jahr später – Planungen laufen weiter

In der aktuell kaum zu prognostizierender Lage seien sämtliche Projekte und Investitionen zu überprüfen und sinnvoll auszuwählen. Alles andere sei der Unternehmensexistenz nicht zuträglich. Gefragt sei die Flexibilität, strategisch vorauszuplanen, ohne dabei die kurzfristige operative Handlungsfähigkeit zu gefährden.

Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat der BBS entschieden, das Projekt «Rothorn Retrofit» um ein Jahr zu schieben. Die Eröffnung der neuen Luftseilbahn ist neu auf Dezember 2023 angesetzt. Die BAV-Baubewilligung soll nach wie vor bis Frühling 2021 eintreffen, damit potenziellen Investoren eine konkrete Perspektive geboten werden kann. Die BBS schreiben:

«Ein sofortiger Baustart stünde im Widerspruch zum schlechten letzten Winter und der unsicheren wirtschaftlichen Lage.»

So sehr aus der Optik des Wettbewerbs nun eigentlich mit Volllast investiert werden müsse, so sehr herrsche die Einsicht, dass die aktuelle Lage nur durch einen bewussten Marschhalt zu meistern sei.