Sörenberg Im Gebiet Schrattenfluh ist ein Tourengänger tödlich verunfallt Am Montagnachmittag wurde ein Tourengänger von Angehörigen als vermisst gemeldet. Am Dienstagvormittag konnte der 51-jährige Schweizer im Gebiet Schrattenfluh in einer zirka 40 Meter tiefen Felsenkluft tot aufgefunden und geborgen werden.

Seit Montagabend suchte die Polizei nach einem als vermisst gemeldeten Tourengänger. Nach einem nächtlichen Unterbruch wurde die Suche am Dienstagmorgen erneut gestartet. Am Vormittag dann wurden aus der Luft Spuren eines Snowboards festgestellt, welche direkt in eine Felsenkluft im Gebiet Schrattenfluh am Sörenberg führten. Schliesslich konnte der 51-jährige Verunfallte in zirka 40 Metern Tiefe tot festgestellt und der Leichnam geborgen werden, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt.

Im Einsatz standen mehrere Angehörige der Alpinen Rettung Sörenberg/Entlebuch und der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega). Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee. (jwe)