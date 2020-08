Seit Anfang Juni dürfen die Bergbahnen in der Schweiz wieder fahren. Dies allerdings nur unter der Auflage von Schutzkonzepten gegen das Coronavirus. Adrian Bühlmann, Geschäftsführer des Verbands Transportunternehmungen Zentralschweiz, zieht eine erste Zwischenbilanz.

Die Sommersaison ist in vollem Gange, das schöne Wetter zieht viele Ausflügler in die Berge. Bewähren sich die Schutzkonzepte der Bergbahn-Unternehmen?

Adrian Bühlmann: Die meisten Bergbahnen sind in Bereiche aufgeteilt – in Seilbahnen, Gastrobetriebe und Hotellerie sowie in Shops. Für sie gelten unterschiedliche Vorgaben, was für die Mitarbeiter wie auch hinsichtlich des Managementaufwands eine Herausforderung ist. Das Zwischenfazit fällt aber positiv aus, die verschiedenen Konzepte funktionieren gut.

Halten sich die Gäste an die Maskenpflicht?

Wie im öffentlichen Verkehr, gilt auch bei den Seilbahnen seit dem 6. Juli eine Maskenpflicht. Bis auf wenige Ausnahmen halten sich die Gäste sehr gut daran.

Die Disziplin lässt mittlerweile aber etwas nach.

Diese Erfahrung machen wir nicht, im Gegenteil: Viele Gäste sind froh, herrscht eine einheitliche Regelung mit dem ÖV. Die Maske verleiht ein Sicherheitsgefühl. Zudem findet der Grossteil der Aktivitäten auf den Bergen draussen statt, die Seilbahnfahrt dauert häufig nur wenige Minuten. Da fällt es den Gästen offenbar leichter, für diese kurze Zeit eine Maske zu tragen.

Adrian Bühlmann, Geschäftsführer des Verbands Transportunternehmungen Zentralschweiz. Bild: PD

Wie gross ist der finanzielle Zusatzaufwand für die Umsetzung der Schutzkonzepte?

Dieser ist marginal, verglichen mit den wochenlangen Ausfällen, als die Bahnen nicht fahren durften. Aber klar, Plexiglasscheiben, Desinfektionsmittel, reduzierte Tischzahl in den Gastrobetrieben, erhöhter Managementaufwand: All das kostet. Das nehmen die Bergbahnen aber in Kauf, um den Betrieb aufrecht erhalten und die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitenden schützen zu können.

Werden die Massnahmen noch bis zum Schluss der Sommersaison gelockert oder gar verschärft?

Die Fallzahlen bewegen sich aktuell auf konstantem Niveau, daher gehe ich nicht von Lockerungen aus. Zwar sind die Ferien nun vielerorts vorbei und unter der Woche weniger Gäste unterwegs. Doch an den Wochenenden ist die Nachfrage nach wie vor gross. Deshalb ist es wichtig, auch weiterhin an den Massnahmen festzuhalten.

Wie sieht das mit Blick auf die Wintersaison aus?

Die Vorbereitungen für die Schutzkonzepte im Winter laufen bereits. Hier sind wir gemeinsam mit dem Dachverband Seilbahnen Schweiz im Austausch mit dem Bund und den Kantonen. Die Konzepte müssen wohl nur im Detail angepasst werden, beispielsweise weil bei Kälte mehr Leute drinnen essen werden. Grundsätzlich können wir die heutigen Massnahmen ohne Probleme weiterführen, solange es die epidemiologische Gesamtsituation erfordert. (jon)