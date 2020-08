Sofia sowie Ben und Matteo – die beliebtesten Babynamen im Kanton Luzern Eine Rückkehrerin und zwei Newcomer: Im Kanton Luzern führen 2019 Sofia bei den Mädchen und Ben zusammen mit Matteo bei den Knaben die Rangliste der meistgewählten Vornamen bei Neugeborenen an.

(lil) Im Laufe des Jahrs wurden 4357 Geburten gezählt – 2227 Knaben und 2'130 Mädchen. Das sind 56 Geburten weniger als im Vorjahr. Damit ging die Geburtenzahl erstmals seit 2013 etwas zurück, wie Lustat Luzern Statistik am Dienstag mitteilte.

Mit 33 Nennungen wurde der Mädchenname Sofia (auch in den Schreibweisen Sophia oder Sofija) am häufigsten gewählt. Nach 2014 und 2015 ist Sofia damit wieder zurück an der Spitze. Knapp dahinter folgen Lea/Leah und Lia (auch Liah, Lya oder Liya) mit 32 und 30 Nennungen.

Bei den Knaben führen Ben und Benn sowie Mateo, Matteo und Matheo die Rangliste mit 31 Nennungen an. Seit Beginn der Vornamenstatistik 1987 stehen beide zum ersten Mal an der Spitze. Gefolgt wird das Duo von Luca, Lucca und Luka mit 30 Nennungen.

Maria und Josef: Die häufigsten Namen im Kanton

Unter den Frauen im Kanton Luzern war Ende 2019 Maria (auch Marija und Mariah) mit fast 5000 Nennungen am weitesten verbreitet. Unter den Männern gab es über 4400 Josef und Joseph.

Schweizweit führen bei den Babynamen Liam und Mia die Statistik an. Auf Platz zwei und drei liegen bei den Jungen Noah und Matteo, bei den Mädchen Emma und Sofia.