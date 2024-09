Energie Besitzer von Solaranlagen sind im Kanton Luzern steuerlich benachteiligt Hausbesitzende können im Kanton Luzern Investitionen in Photovoltaikanlagen nicht von den Steuern abziehen – eine schweizweite Ausnahme. Mit einem Vorstoss will ein Kantonsrat die Dachflächen besser ausnutzen.

Kürzlich hat der Bund das revidierte Energiegesetz in die Vernehmlassung gegeben. Zur Debatte steht unter anderem, ob auf sämtlichen Neubauten Solarmodule montiert werden sollen. Mit der Solarpflicht will Bundesrätin Simonetta Sommaruga die Energiewende vorantreiben. Dies harzt bekanntlich. Um Hausbesitzer und Mieterinnen finanziell nicht unnötig zu belasten, sollen Solaranlagen von den Steuern abgezogen werden können. Bei Neubauten ist dies aktuell nicht möglich, bei Bestehenden hingegen schon – ausser im Kanton Luzern. In der restlichen Schweiz ist es überall zulässig.

Wer im Kanton Luzern auf ein bestehendes Gebäude eine Solaranlage montiert, kann dies nicht von den Steuern absetzen. Bild: Boris Bürgisser (Udligenswil, 9. Februar 2022)

Dass man in der Steuererklärung eine Solaranlage nicht als Liegenschaftsunterhalt abziehen kann, frustriert viele Luzerner Hausbesitzende, darunter einen Leser aus einer Landgemeinde. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung sehen. Der Hagelsturm im vergangenen Sommer habe das Ziegeldach seines Einfamilienhauses beschädigt. Gerne würde er die Gelegenheit nutzen und ein Solardach installieren, was zwischen 65’000 und 80’000 Franken kostet. Das ist bis zu vier Mal teurer, als wenn er das Dach wieder mit Ziegeln ersetzt. Dafür würde sein Haus auf 190 Quadratmetern Fläche rund drei Mal mehr Strom produzieren, als es verbraucht. Den Aufwand fürs Ziegeldach könnte der Mann vollumfänglich als Unterhalt von den Steuern abziehen. «Nicht jedoch das ökologische Solardach», sagt er.

Es ist nicht das einzige Hindernis, über welches er sich ärgert.

«Eine Solaranlage gilt als wertvermehrend, wonach der Schatzungswert der Liegenschaft steigt und schlussendlich wiederum höhere Steuern generiert.»

Als drittes Hemmnis nennt der Hausbesitzer die «marginale Entschädigung für den überschüssigen, ins Netz eingespiesenen Solarstrom, der für einen Bruchteil des Marktpreises ans Elektrizitätswerk verschenkt werden muss».

«Trotzdem müssen diese ökologischen Einkünfte als Einkommen versteuert werden.»

Zwar würde er vom Bund als Einmalvergütung rund 10’000 Franken für sein Solardach erhalten. Trotzdem legt er seine Solarpläne vorerst auf Eis, die steuerliche Belastung wiege zu schwer.

Kantonsrat lehnte Steuerabzug ab

Auf Anfrage bestätigt Judith Setz, Sprecherin des kantonalen Finanzdepartements, dass der Kanton Luzern aktuell keinen Steuerabzug für Solaranlagen kennt. Der Kantonsrat habe erst 2019 einen entsprechenden Abzug abgelehnt mit der Begründung, dass die steuerliche Förderung von Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen zu hohen Mitnahmeeffekten führe. Letzteres bedeutet, dass Personen profitieren würden, welche sich die Solaranlage auch ohne staatliche Gelder leisten können.

Die entsprechende Motion hatte der Hochdorfer Kantonsrat Adrian Nussbaum eingereicht. Laut dem Mitte-Fraktionschef hat das Parlament die Steuerabzugsforderung in den letzten zehn Jahren drei Mal abgelehnt.

CVP-Kantonsrat Adrian Nussbaum Bild: PD

«Ich bedaure das sehr, gehe aber davon aus, dass die Diskussion bald erneut aufs Tapet kommt. Hoffentlich mit anderem Ausgang.»

Damit meint Nussbaum den kantonalen Planungsbericht Klima und Energie, dessen umfangreiche Beratung der Kantonsrat in der Januarsession begonnen hat und im März fortführt. Nussbaum verweist auf die Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie (Ruek), die eine entsprechende Ergänzung vorgeschlagen hat. So soll der Regierungsrat zur Abzugsfähigkeit für Investitionen in Solaranlagen schnellstmöglich eine Gesetzesanpassung vorschlagen.

Fotovoltaikanlage lohnt sich meist nur für den Eigenverbrauch

Zu Unmut bei Hausbesitzenden führt zudem wie erwähnt, dass der ins Netz eingespiesene Solarstrom als Einkommen versteuert werden muss. Einen Vorschlag von Thomas Meier (FDP, Schenkon) zu einer generellen Steuerbefreiung lehnte das Parlament im Dezember ab beziehungsweise es folgte der Regierung. Diese schlug stattdessen eine Bagatellgrenze für kleine Anlagen vor.

Nussbaum sagt, viel wichtiger als eine Steuerbefreiung sei aus seiner Sicht die grundsätzliche Lösung des Problems. «Der Bau einer Fotovoltaikanlage lohnt sich finanziell in den meisten Fällen nur für den Eigenverbrauch.» Das führe dazu, dass häufig zu kleine Anlagen gebaut werden, welche für die Stromproduktion nicht die vollen Dach- oder Fassadenflächen ausnützen. Es brauche hier ein zusätzliches Förderungsinstrument. Nussbaum hat dazu eine Motion eingereicht. Deren Chancen stehen gut. Nebst Parteikollegen haben auch Kantonsrätinnen von FDP, GLP und den Grünen mitunterzeichnet. Die Regierung unterstützt das Ansinnen zwar, will aber der detaillierten Ausgestaltung der Massnahmen aus dem Klimabericht nicht vorgreifen. Sie empfiehlt deshalb, die Motion in ein weniger verbindliches Postulat umzuwandeln.

Noch nicht äussern will sich der Regierungsrat übrigens zur Solarpflicht. Den Vorschlag von Bundesrätin Simonetta Sommaruga werde man im Rahmen der Vernehmlassung zum neuen Energiegesetz prüfen, sagt Judith Setz.