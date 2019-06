SolbadHotel Sigriswil Lassen Sie sich im SolbadHotel Sigriswil**** so richtig verwöhnen. Das wunderschöne Solbad (35°) mit traumhafter Aussicht auf den Thunersee und die Berner Alpen ist für Geist und Seele Erholung pur.

Im Angebot inbegriffen:

• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer

• Welcome-Cüpli bei der Anreise

• Früchte und Solbad-Schokolade auf dem Zimmer

• Bademantel und Frotteewäsche für den Besuch der Wellness-Oase

• Frotteebadeschlappen für den Badbesuch und zum Mit-nach-Hause-Nehmen

• 2x reichhaltiges Schlemmer-Frühstücksbuffet

• 2x 4-Gang-Diner mit Menüwahl

• täglich freier Eintritt in die Wellness-Oase

• pro Person 1 Wellness-Überraschungsset

• freie Benützung der Panoramahängebrücke Sigriswil während des ganzen Aufenthalts



Preise pro Person:

• 3 Tage/2 Nächte Aufenthalt So bis Sa Fr. 299.– statt Fr. 410.–

• 3 Tage/2 Nächte Aufenthalt inkl. Sa/So Fr. 329.– statt Fr. 410.–



Zuschläge:

• Kurtaxe pro Nacht pro Person Fr. 3.50

• Einzelzimmerzuschlag: Fr. 60.–

• Zusatznacht pro Person im DZ mit HP Fr. 145.–

• Zusatznacht im Einzelzimmer mit HP Fr. 175.–



Erlebnisse mit Mehrwert!

Als unser Gast profitieren Sie von vielen Vorteilen der PanoramaCard Thunersee. Fahren Sie zum z. B. in der ganzen Region gratis mit STI-Bus und Postauto oder erhalten Sie attraktive Ermässigungen auf Ihre Ausflüge zum Niederhorn, Stockhorn, Niesen oder bei einem Besuch der St. Beatus-Höhlen.

Zudem haben Sie freien Übertritt bei der Panoramabrücke-Sigriswil, freie Fahrt mit dem Spiezer Zügli oder erleben eine kostenlose Stadtführung durch Thun (auf Voranmeldung). Weiter besuchen Sie Museen rund um den Thunersee zum reduzierten Preis.

Details siehe unter www.panoramacard.ch



Gültigkeit:

Dieses Angebot gilt für die Aufenthalte von 10. Februar bis 30. September 2019. Über Ostern, Auffahrt und Pfingsten gilt ein Mindestaufenthalt 3 Nächten.



Reservation:

Anfragen und Buchungen mit der AboPass-Nummer unter:

SolbadHotel Sigriswil

Telefon 033 252 25 25

Telefax 033 252 25 00

info@solbadhotel.ch

www.solbadhotel.ch



Luzia und Herbert Wicki-Stampfli

Ihre Gastgeber und das Solbad-Team heissen Sie herzlich willkommen.