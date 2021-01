Soldatenstube 200 Luzerner Kulturschaffende setzen sich in einem offenen Brief an den Stadtrat für die« Familie Eichwäldli» ein Luzerner Kulturschaffende stellen sich hinter das «Eichwäldli» und fordern den Stadtrat auf, den geplanten Abriss zu überdenken.

(sok) In einem offenen Brief an den Stadtrat Luzern stellen sich über zweihundert Luzerner Kulturschaffende hinter die «Familie Eichwäldli» und bitten den Stadtrat, die Entscheidung die Soldatenstube am Murmattweg 2 abzureissen, noch einmal zu überdenken.

Die Unterzeichnenden zeigen sich im Brief über den Beschluss des Stadtrates besorgt, brauche Luzern doch Orte wie das Eichwäldli sowie junge Menschen, die ihren Lebensraum aktiv mitgestalten wollten. «Sie setzen die Familie Eichwäldli auf die Strasse und machen damit ein lebensfrohes, im Quartier geschätztes und verankertes Wohnprojekt dem Erdboden gleich», heisst im Brief. Die Kultur brauche Denkräume, um sich entfalten zu können, diese würden aber immer mehr zurück gedrängt oder lahmgelegt, heisst es weiter.