Solidarität Stadt Luzern spendet 20'000 Franken für Erdbebenopfer in Kroatien Die Finanzdirektion der Stadt Luzern hat für die Opfer des Erdbebens in Kroatien einen Solidaritätsbeitrag von 20'000 Franken gesprochen.

(zfo) Am 29. Dezember 2020 hat in Kroatien, rund 45 Kilometer südöstlich von Zagreb, die Erde gebebt. Sieben Menschen kamen dabei ums Leben, viele mussten ihre Häuser verlassen. Das Erdbeben hat die Zentren der Kleinstädte Sisak und Petrinja in Trümmer gelegt und auch in Zagreb schwere Schäden an Gebäuden hinterlassen. Als Zeichen der Solidarität hat die Stadtluzerner Finanzdirektion einen Beitrag von 20'000 auf das Spendenkonto des Schweizerischen Roten Kreuzes überwiesen, teilt die Stadt am Mittwoch mit.

Die Stadt Luzern stellt jedes Jahr finanzielle Mittel für Nothilfen bereit. Im Budget 2021 ist dafür ein Kredit über insgesamt 220’000 Franken eingestellt.