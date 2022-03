Musikwettbewerb Die Luzerner Blasmusik bringt neue Champions in 47 Kategorien hervor Der Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb ist eine Plattform für Talente der Blasmusik. Am Wochenende wurden im Südpol in Luzern 110 Medaillen für Solodarbietungen und 14 Pokale an Blas- und Percussionsensembles vergeben.

Die Titelverteidigung war das erklärte Ziel des Rooter Laurin Caprez. Der 15-jährige Kantonsschüler hat wie seine beiden Schwestern Madlaina (13) und Ladina (10) am 29. Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb (LSEW) vom 26. und 27. März im Kulturcampus Südpol in Luzern teilgenommen. Laurin siegte, wie bereits im Vorjahr, in den Kategorien Marimbafon und Snare-Drum. Auch Ladina mit dem Es-Horn – sie wurde im Vorjahr zweite – und Madlaina auf der Querflöte (Vorjahresvierte) haben in ihren Kategorien gewonnen.

Die musikalischen Geschwister Laurin, Ladina und Madlaina. Bild: Nadia Schärli (Root, 16. März 2022)

Insgesamt haben sich in 47 Kategorien 280 Solistinnen und Solisten sowie 23 Ensembles gemessen. Im Finale vom Sonntag wurden zudem die Luzerner Solo- und Percussion Champions 2022 erkoren. Zum Luzerner Solo-Champion spielte sich Elias Zumbühl (19) aus Neuenkirch, der Luzerner Percussion-Champion heisst Tom Müller. Der 18-Jährige wohnt in Sursee. Um die Luzerner Meisterschaft spielen junge Frauen und Männer ab 16 Jahren (Kategorie B). Die jeweils fünf Darbietungen mit der höchsten Punktzahl in ihrer Kategorie (Bläser oder Percussion) qualifizieren sich fürs Finale.

Tom Müller aus Sursee bei seinem Final-Set. Bild: pd

An den Rangverkündigungen in der grossen Südpol-Halle wurden insgesamt 110 Medaillen für Solodarbietungen und 14 Pokale an Blas- und Percussionsensembles übergeben. Die Wanderpokale für das «Luzerner Champion-Ensemble» und das «Luzerner Percussion-Champion-Ensemble» erhielten das «Redwein Quintett» und das «Trio con brio». Patronatsträger des LSEW sind der Luzerner Kantonal-Blasmusik-Verband und die Brassband Bürgermusik Luzern.

Das «Redwein Quintett», Luzerner Ensemble-Champion 2022, vor dem Auftritt. Bild: pd

Verein für die Austragung 2022 gesucht

Für die heurige Austragung konnte kein Verein als lokaler Veranstalter gefunden werden. Deshalb formierten sich Musikbegeisterte aus Luzern zu einem Verein, der den Wettbewerb organisierte. Der Kampus Südpol erwies sich als fantastischer Standort für den Wettbewerb, wie Judith Brügger, Verantwortliche Musikalisches des Organisationskomitees, sagte: «Wir erlebten einen sehr stimmungsvollen Solisten- und Ensemblewettbewerb. Den Teilnehmenden wie auch dem Publikum war die Freude anzumerken, dass die Vorträge wieder öffentlich und live gespielt werden konnten.»

Im letzten Jahr haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab ein Video ihres Vortrags aufgezeichnet und sendeten es an das OK. «Wir hoffen, dass sich ein Verein für die 30. Durchführung des LSEW im nächsten Jahr findet», so Brügger.