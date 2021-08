Sommerserie «Wasser» Die heilende Kraft des Wassers von Luthern Bad Bilder: Dominik Wunderli (5. August 2021) Im «Einsiedeln des kleinen Mannes» steht besonderes Quellwasser im Mittelpunkt. Es wurde im Jahr 1581 von einem gichtkranken Bauern gefunden, der dadurch Heilung erfuhr.

Regentropfen fallen durch die runde Öffnung der Kuppel in den Raum. Aus einem silbernen Metallrohr plätschert kühles Quellwasser in den Brunnen. Sonst ist es still. Soeben haben die Besucherinnen und Besucher das Arm- und Fussbad in Luthern Bad verlassen. Jetzt ist nur noch das einlullende Rauschen des Wassers zu hören. Es ist ein besonderer Ort mit einer besonderen Quelle, auf die der gichtkranke Bergbauer Jakob Minder am Pfingstmontag des Jahres 1581 gestossen ist und dadurch wundersame Heilung erfuhr.

Dieses Ereignis liess die Luzerner Regierung im Jahr 1583 untersuchen. Der damalige Luzerner Stadtschreiber Renward Cysat (1545–1614) hielt die Ausführungen des Bergbauern detailliert schriftlich fest. Nachlesen kann man Cysats Aufzeichnungen heute sprachlich modernisiert im Büchlein «Das Wunder von Luthern Bad».

Die runde Lichtöffnung in der Kuppel des Arm- und Fussbades in Luthern Bad.



Als er vor ungefähr zwanzig Jahren bei seinem Vetter Hans Christen selig zu Flühlen im Luthertal gedient habe, hätte er in einer Hüfte und im Schenkel starke Schmerzen bekommen. Daraus habe sich in der Folge eine Gicht entwickelt. Die habe ihn sehr belastet und sei ihm derart beschwerlich geworden, dass sie ihn an seiner Arbeit gehindert habe. Und nachdem er sich verehelicht und viele Kinder gezeugt hatte, habe ihm die Gicht viel Sorgen und Kummer gemacht.

Wallfahrtskirche mit Schwarzer Madonna

An diesem Donnerstagnachmittag ist der Himmel voller Wolken, mal fällt feiner Nieselregen, mal gibt es kräftige Regengüsse. Zwischendurch öffnen sich blaue Himmelsfenster und lassen einige Sonnenstrahlen durch. Kein typisches Ausflugswetter, und doch sind auch heute Personen aus der ganzen Schweiz hier anzutreffen. Sie kommen aus unterschiedlichen Beweggründen nach Luthern Bad am Fusse des Napf, des beschaulichen Wallfahrtsorts, der im Volksmund «das Einsiedeln des kleinen Mannes» genannt wird – inklusive einer Wallfahrtskirche von 1950 mit einer Schwarzen Madonna.

Am Samstag, dem heiligen Pfingstabend 1581, sei es ihm nachts im Schlaf erschienen, er knie und bete in Einsiedeln vor der Kapelle Unserer Lieben Frau. Da habe Unsere Liebe Frau deutlich zu ihm gesagt, dass er hinter seinem Haus an dem Ort graben solle, wo jetzt die kleinste Quelle neben dem grossen Kreuz ist. Dort werde er ein Wasser finden, mit welchem er seinen kranken Schenkel waschen solle, und er werde gesund.

Dem Wasser des Badbrünnli in Luthern Bad wird eine heilende Wirkung nachgesagt. Um den Brunnen stehen Kerzen, welche Pilger angezündet haben.



Das Badbrünnli, ein holzüberdachter Brunnentrog, über den eine schlichte Marienstatue mit Jesuskind aus Stein wacht, ist seit der Entdeckung der Quelle durch Jakob Minder einer der Anziehungspunkte in Luthern Bad. Links und rechts des Brunnens brennen Kerzen, neben dem Holzunterstand stehen leere PET-Flaschen, welche die Besucher für zwei Franken kaufen können, um das Wasser, dem eine heilende Wirkung nachgesagt wird, nach Hause zu nehmen. «Das Wasser ist immer fünf bis sechs Grad kalt, egal ob im Sommer bei plus 30 oder im Winter bei minus 20 Grad Lufttemperatur», sagt Isidor Lustenberger. Der pensionierte Poststellenleiter ist in Luthern Bad geboren und aufgewachsen. Er führt Besuchergruppen nach Voranmeldung für 100 Franken durch den Wallfahrtsort. Das Geld kommt vollumfänglich dem Förderverein Luthern Bad zugute.

Zu jedem Haus, jedem Bildnis und jeder Statue weiss er eine Geschichte zu erzählen. Er sagt:

«Das Badbrünnli ist ein Kraftort, es ist Tankstelle für Seele und Leib.»

Über eine Leitung wird das Quellwasser auch in das Arm- und Fussbad geleitet, welches im April 2018 eröffnet wurde. Der unterirdische Bau ist täglich durchgehend frei zugänglich und gratis.

So sei er am Pfingstmontag morgens mit seiner Frau, ausgerüstet mit Spaten und Schaufel, wieder an den genannten Ort gegangen, um dort zu graben und zu tun, was ihm im Traum erschienen ist. Sowie er die Schaufel in den Boden gestossen habe, sei schon beim ersten Einstich die erste Quelle herausgeflossen.

Diese Holzfigur in Luthern Bad zeigt den gichtkranken Jakob Minder, der aufgrund eines Traums nach Wasser gräbt.



Zwei junge Frauen ziehen ihre Trekkingschuhe und Socken aus, waschen ihre Füsse mit Wasser aus einem Schlauch, um anschliessend die von ihrer Napfwanderung müden Glieder in das kühle Wasser des Fussbades zu tauchen. «Sie wollen hier etwas zur Ruhe kommen und Frieden finden», sagt Lustenberger, der mit ihnen bereits geplaudert hatte, bevor sie ihre Wanderung antraten. Es scheint, als komme er mit allen ins Gespräch, ob sie nun eine Führung bei ihm gebucht haben oder nicht.

Mehrere Berichte der heilenden Wirkung

Er hält die heilende Kraft des Quellwassers für unbestreitbar. Die Dinge, die ihm einige Besucher im Laufe der Jahre erzählt haben, sind für Lustenberger Beweis genug. Er berichtet von Heilungen diverser Gebresten, nachdem Leidgeplagte, denen niemand helfen konnte, im Quellwasser gebadet, es eingerieben oder davon getrunken hatten. Besonders hilfreich soll es unter anderem gegen Gelenkbeschwerden und rheumatische Beschwerden sein.

Sogleich hab er seinen kranken Schenkel mit dem Wasser gewaschen und sei von Stund an, gleich nach der ersten Waschung, von den Schmerzen und dem zwanzigjährigen Gebrechen frei und gesund geworden.

An diesem Tag sind auch Ruth Freiburghaus (69) aus Gondiswil und Chantal Lanz (43) aus Melchnau gemeinsam nach Luthern Bad gekommen. «Ruth war schon mehrmals hier und hat mir erzählt, wie schön es ist und wie gut es tut. Daher bin ich jetzt auch einmal mitgekommen», sagt Chantal Lanz. Ihnen gefällt der Ort mit dem mystischen Arm- und Fussbad.

Ruth Freiburghaus (links) und Chantal Lanz waten durch das kühle Wasser des Fussbades.



Langsam füllt sich der kühle und schummrige Raum mit weiteren Besucherinnen und Besuchern. Sie sind alle im Alter von 90 Jahren aufwärts, gehen gestützt auf Rollatoren und setzen sich auf die Bänkli in den vier Wandnischen. Die Seniorinnen und Senioren wohnen im Pflegeheim Grosswangen. «Heute machen wir zusammen diesen Ausflug», sagt Barbara Muri, die für die Aktivierung der Heimbewohner zuständig ist. Wallfahrten seien im hohen Alter häufig ein grosser Wunsch. «Wenn wir unsere Bewohner fragen, wohin wir fahren wollen, schlagen die meisten sofort Luthern Bad vor», sagt die Betreuerin. Zu den Beweggründen meint eine der Seniorinnen:

«Wir kommen hierher aus Dankbarkeit oder auch aus Sorge.»

Es tue gut, eine Kerze anzuzünden und vom frischen Wasser zu trinken.

Bewohnerinnen des Pflegeheims Wolhusen geniessen die besinnliche Stimmung im Arm- und Fussbad. Rechts: Isidor Lustenberger.



«Die Geschehnisse rund um den geheilten Bauern sprachen sich schnell herum», sagt Isidor Lustenberger. Die Leute kamen von überall her. «Selbst der Kaiser von Österreich liess sich Wasser von Luthern Bad bringen.»

Jeder war froh, wenn er nur einen Löffel voll, ja nur einige Tröpflein ergattert hatte, welche er trinken oder sich damit Kopf, Gesicht oder andere kranke Körperteile einreiben konnte. Dies geschah mit solch starkem Glauben und so grosser Hoffnung, die Gesundheit zu erlangen, dass die Leute nicht daran zweifelten. An Vielen zeigten sich auch Wirkung und Erfolg.

Positive Wirkung auf den Kreislauf und das Immunsystem

Wallfahrtsorte haben bis heute nicht an Anziehungskraft eingebüsst: Die heilende Wirkung von Wasser spielte für die Menschheit schon vor Jahrtausenden eine grosse Rolle. So sind in vielen Kulturen verschiedene Wasserrituale verankert. Kalte Arm- und Beingüsse oder Wassertreten fördern erwiesenermassen den Kreislauf, wirken stimulierend auf den Organismus und stärken das Immunsystem.

Bei religiösen Stätten ist für eine Heilung durch Wasser vor allem auch der Glaube ausschlaggebend. Die Erwartung und der Glauben eines Patienten an eine heilende Wirkung des Wassers spielen eine grosse Rolle. Isidor Lustenberger sagt:

«Es nützt wohl alles nichts, wenn man nicht daran glaubt. In der Bibel heisst es ja auch, ‹der Glaube macht selig›.»

Isidor Lustenberger in der hinteren Kapelle mit dem Büchlein «Das Wunder von Luthern Bad» von Renward Cysat.

So wundersam die Geschichte von Jakob Minder auch ist, sie beinhaltet einen äusserst verstörenden Teil. Denn der in materiellen Nöten lebende Bauer musste für seine wundersame Heilung ein grosses Opfer lassen. Im Traum gab ihm Maria das Versprechen, für seine sechs kleinen Kinder zu sorgen.

Nachdem ein halbes Jahr vorüber gegangen war (...), seien seine sechs Kinder innerhalb einer Woche eines nach dem anderen gestorben. Da habe er sich daran erinnert, dass die ehrwürdige Muttergottes ihm die Kinder abnehmen und versorgen wollte, wie sie es im Traum voraus gesagt hatte.