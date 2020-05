Wegen 100'000 Franken: Sommersession der eidgenössischen Räte findet nicht in Luzern statt Die Sommersession von National- und Ständerat findet in Bern statt. Die Messe Luzern geht damit leer aus.

Die Messe Luzern auf der Allmend. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 19. April 2020)

Die Verwaltungsdelegation des eidgenössischen Parlaments hat entschieden: Die Sommersaison findet wie bereits die ausserordentliche Session auf dem Gelände der Bernexpo statt. Um die Austragung beworben hatte sich auch die Messe Luzern.

Die Verwaltungsdelegation habe entschieden, darauf zu verzichten, das notwendige Verfahren auszulösen, um überhaupt eine Session ausserhalb von Bern durchzuführen. Grundlage dafür war unter anderem ein Kostenvergleich, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Dabei sind die Kostenunterschiede nicht so gross, wie mitgelieferte Zahlen zeigen. Die Session in Bern kostet rund 3,84 Millionen Franken, jene in Luzern hätte ungefähr 3,94 Millionen Franken gekostet.

