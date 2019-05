Kolumne Sonderfall Socken Redaktorin Yasmin Kunz kommt dem Verschwinden ihrer Socken nicht auf die Spur. Yasmin Kunz

Redaktorin Yasmin Kunz (Bild: Pius Amrein)

Immer wieder verschwindet einer. Und ist auch Monate später unauffindbar. So kommt es, dass in meiner Sockenschublade lauter Einzelstücke liegen: violette, pinke, schwarze, rote gestreifte, gepunktete.

Über den Daumen gepeilt, kann ich sagen, dass bei jedem Waschgang eine verloren geht. Das ist in der Tat eine äusserst hohe «Trennungsrate» in Anbetracht eines wöchentlichen Waschmaschinendurchlaufs.

Die Tragweite des Verlusts realisierte ich beim Ausmisten meines Kleiderschranks. Beruhigender ist die Bilanz bei Hosen und Pullis. Wobei ich auch schon «grosse» Kleidungsstücke wie einen Schuh verloren habe. Wie, ist mir schleierhaft.

Das Phänomen des Kleiderverlierens ist alt: Schon die Fundkiste nach dem Sommerlager offenbarte jeweils einen Stapel Kleider von mir. Hätte mein Mami nicht alle Sachen mit Namen etikettiert, so wäre ich wohl ohne Gepäck nach Hause gekommen.

Zurück zu den Socken: Stellt sich die Frage, wo diese einzelnen Stücke sind. So einfach diese Frage tönt, so schwierig gestaltet sich die Suche nach der Antwort – und den Socken. Möglich wäre, dass sie versehentlich beim Nachbarn gelandet sind. Nur: Was macht der Herr Nachbar mit einer einzelnen pinken Socke der Grösse 36/37? Ein pinkfarbener Socken an einem Herrenfuss (schätzungsweise Grösse 43) sieht definitiv schräg aus. Oder will er vielleicht einen neuen Modetrend einläuten?

Wie dem auch sei: Das Ziel einer jeder Räumaktion ist es, sich von gewissen Stücken zu trennen. Und einzelne Socken bringen nun mal nichts. Etwas schmerzhaft war deren Entsorgung dennoch. Insbesondere Wochen später – als die verloren geglaubten Einzelstücke wieder in der Wäschezeine lagen.