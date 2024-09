Überbauung am Krienser Sonnenberg erhitzt die Gemüter Die Sammlung der Unterschriften für das Referendum gegen die Einzonung läuft noch. Doch der Abstimmungskampf hat schon begonnen.

Das Referendum gegen die Einzonung des Areals Weinhalde am Krienser Sonnenberghang kommt zu Stande. Nach einem Monat seien die nötigen 500 Unterschriften bereits zusammengekommen, teilt das Komitee «Vernünftiges Wachstum Kriens» mit. Hinter diesem stehen die Grünen, ein alt SVP-Einwohnerrat und einige Anwohner. Man werde nun bis Ende Juli weitersammeln – dann endet die Frist.

Obwohl der Abstimmungskampf also noch aussteht, gehen die Wogen bereits hoch. Es werde teils «massiv und mit falschen Informationen gegen das Vorhaben geschossen», sagt Werner Baumgartner, der das Projekt im Auftrag der Eigentümerfamilie mit seiner Privatfirma entwickelt. Geplant sind 45 Eigentumswohnungen. Sauer aufgestossen ist ihm ein Beitrag der Grünen im städtischen Mitteilungsblatt «Kriens Info», in dem es heisst, es würden 30'000 Quadratmeter Landwirtschaftsland eingezont. Tatsächlich sind es rund 11'000 Quadratmeter, die im Zonenplan als «übriges Gebiet-B» klassifiziert und seit 2013 zur kurzfristigen Einzonung vorgesehen sind.

So soll die Überbauung Weinhalde (in der Bildmitte) am Sonnenberg in Kriens aussehen. Visualisierung: Werner Baumgartner & Partner AG

Konzept soll Verkehr mindern

Weiter stört sich Baumgartner an der Kritik, dass der Mehrverkehr Kriens belasten werde. «Wir haben ein Verkehrsprojekt mit schweizweitem Pioniercharakter erarbeiten lassen und die Parkplatzzahl auf maximal 1,5 pro Wohnung eingeschränkt». Vorgesehen seien Angebote wie Carsharing, allgemein nutzbare Elektroroller und E-Bikes, damit die Anwohner vermehrt auf ein Zweitauto verzichten.

Zudem betont Baumgartner, dass das Projekt für die finanziell arg gebeutelte Stadt attraktiv sei. «Eine neue Analyse im Auftrag des Stadtrats zeigt, dass Eigentumswohnungen sich besonders positiv auf die Steuereinnahmen auswirken. Solche sind in den letzten Jahren kaum entstanden.» Der Stadtrat betonte jedoch an der Einwohnerratssitzung im Juni, dass er die Studie zuerst noch detaillierter analysieren müsse, bevor man fundierte Rückschlüsse ziehen könne.

Die für die Zufahrt zu rodende Waldfläche sei mit 133 Quadratmetern sehr klein und werde innerhalb des Areals mit neuen, gesünderen Bäumen kompensiert, so Baumgartner weiter.

«Wenn man sich schon über die Bautätigkeit ärgert, müsste man Grossprojekte bekämpfen.»

Die Überbauung Weinhalde dagegen mache Sinn, da das Areal mitten im Siedlungsgebiet liege und man das steile Gelände anderweitig nicht sinnvoll nutzen könne. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens hätten sich auch Umweltverbände für das Projekt ausgesprochen.

Für die Grundeigentümer, die alteingesessene Gärtnerfamilie Geisseler-Bieri, wäre ein Scheitern des Projekts zu diesem Zeitpunkt fatal, fügt Baumgartner an. Die Einzonung wurde bereits bei der Ortsplanungsrevision 2013 in Aussicht gestellt, aber noch nicht realisiert, weil die Frage der Erschliessung damals noch ungeklärt war. Seither hätten die Grundeigentümer Vorleistungen von rund einer Million Franken erbracht und zahlreiche Auflagen der Stadt, etwa zur Sicherung einer hohen baulichen Qualität, erfüllt. «Bisher hat niemand das Projekt bekämpft, obwohl es seit sechs Jahren allen politischen Parteien bekannt war.»

Projektgegner: Trotz Konzept gibt's Mehrverkehr

Zu den Einwänden von Werner Baumgartner sagt Bruno Bienz vom Komitee «Vernünftiges Wachstum Kriens» und Co-Präsident der Grünen: «Es ist nun mal eine Tatsache, dass es Mehrverkehr gibt, auch mit innovativem Mobilitätskonzept.» 1,5 Parkplätze pro Wohnung seien im Vergleich zu anderen neuen Überbauungen immer noch viel. «Klar, an dieser Lage ohne ÖV-Anschluss ist das verständlich.»

Doch es gehe dem Komitee auch um eine grundsätzliche Entscheidung zum Thema Bautätigkeit. «Wir haben bei der Unterschriftensammlung viele Rückmeldungen erhalten, dass es nach den zahlreichen Neubauten in Kriens Zeit ist für eine Verschnaufpause.» Es gebe ein Unbehagen in der Bevölkerung, darum seien die 500 Unterschriften auch so schnell zu Stande gekommen. Eine frühere Bekämpfung des Projekts sei rechtlich gar nicht möglich gewesen. «Das ist erst jetzt mit dem Referendum der Fall.» Dass es für die Eigentümer bitter wäre, wenn das Projekt nach so langer Vorbereitungszeit scheitern würde, stellt Bienz nicht in Abrede:

«Doch es gibt kein Recht

auf eine Einzonung.»

Das Ziel des Komitees sei, den «Spielraum für die künftigen Generationen zu erhalten, es soll noch nicht alles überbaut werden», sagt Bienz. «Das Volk soll das letzte Wort haben darüber, ob noch weiter gebaut wird.»

Zum Argument, dass Eigentumswohnungen mehr Steuerertrag bringen, sagt Bienz: «Das kann man bei jeder Überbauung sagen. Ausserdem entstehen bei der Pilatus-Arena nochmals Eigentumswohnungen.» Doch warum bekämpft das Komitee das kleinere Weinhalde-Projekt? «Dieses Areal ist, im Gegensatz zu jenem für die Pilatus-Arena, nicht eingezont.» Und man könne nicht alles bekämpfen, sondern müsse Prioritäten setzen. Bei den Fehlern im «Kriens Info» handle es sich um ein Versehen, für das sich Bienz entschuldigt. «Wir werden das in der nächsten Ausgabe berichtigen.»