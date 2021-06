Kriens Der Sonnenberg soll direkt mit dem Bahnhof Luzern verbunden werden – aber Eltern bangen um einen privaten Spielplatz Der geplante ÖV-Ausbau am Sonnenberg bedrängt einen kleinen Spielplatz. Eine Gruppe von Eltern wehrt sich gegen die Pläne der Stadt Kriens.

Die Stadt Kriens plant gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Luzern (VVL) eine Verknüpfung der Buslinien 11 und 15 beim Sonnenberg. Die beiden Linien seien «insbesondere für den Pendlerverkehr ganz offensichtlich zu wenig attraktiv und kämpfen um nötige Frequenzen, um das Angebot weiterhin aufrechterhalten zu können», heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Die Idee ist, den Sonnenberg direkt mit dem Bahnhof Luzern zu verbinden. Die Neuerung würde ein Umsteigen unnötig machen und Zeit sparen, so der Stadtrat.

Vorgesehen ist, den Rundkurs der 15er-Linie um die Busschleife aufzulösen. Im Zuge dessen würden diverse Haltestellen verschwinden, vor allem an der Bergstrasse. Stattdessen würde der 15er entlang der Oberen Weinhalde und Gabeldingen fahren und schliesslich bei der Sonnenbergstrasse in den 11er münden:

Die Linie soll neu in beiden Richtungen befahren werden. Die Verknüpfung befindet sich in der Planung, umgesetzt werden soll sie zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 hin.

Was der Stadtrat eine «Verbesserung» nennt, sorgt im Quartier für Verunsicherung und Kritik. Grund dafür ist die geplante Durchbindung zwischen den beiden Linien. Wie erwähnt, soll sie entlang der Sonnenbergstrasse erfolgen. Das Problem ist, dass sich an dieser Strasse ein Engnis befindet, das für die Durchfahrt der Busse verbreitert werden müsste. Direkt bei diesem Nadelöhr befindet sich der Spielplatz Sonnenberg und ist heute nur für Fussgänger und Velofahrer nutzbar:

Die Verbreiterung auf 3,5 bis 5 Meter soll Platz für eine Busdurchfahrt in eine Richtung bieten, schreibt der Krienser Stadtrat. «Eine elektronisch gesteuerte Durchfahrtssperre (Barriere oder versenkbarer Poller) würde die Durchfahrt anderer Autos verhindern», so die Exekutive. Kosten würden die Massnahmen rund 110'000 Franken. Aussehen soll die Verbreiterung wie folgt:

IG sorgt sich um Sicherheit auf dem Spielplatz

Tagsüber sollen die Busse viermal pro Stunde an Spielplatz vorbeifahren, zu Stosszeiten achtmal pro Stunde. Der Stadtrat betont zwar, dass der Spielplatz «in gleicher Form» erhalten bleiben soll. Dennoch fürchten Anwohner die Auswirkungen einer Verbreiterung. Um ihren Widerstand zu organisieren, haben sie die Interessengemeinschaft (IG) Spielplatz Sonnenberg gegründet. Die Mitgliedschaft besteht aus rund 65 Eltern, die in der Nähe des Spielplatzes wohnen. «Zunächst einmal muss man festhalten, dass die Sonnenbergstrasse eine Privatstrasse ist», sagt IG-Mitinitiator Cédric Habermacher auf Anfrage. Das Projekt führe zu einer unbegründeten Enteignung der Grundeigentümer. Habermacher sagt:

«Der Raum um den Spielplatz ist eine verkehrsfreie Zone, die rege genutzt und von allen geschätzt wird. Hier können die Kinder des Quartiers Velo fahren, Fussball spielen und sich sicher bewegen.»

Dass der Spielplatz erhalten bleibe, stimme nur bedingt. «Der Spielplatz ist im Vergleich zur Grösse des Quartiers schon jetzt viel zu klein», hält Habermacher fest. Links und rechts des Platzes würden die Kinder die Enden der jeweiligen Sackgassen zum Spielen nutzen. «Das wird natürlich unmöglich, sobald alle sieben Minuten ein Bus dort durchfährt.» Auch die Sicherheit bereite der IG Sorgen:

«Die Stadt Kriens hat bisher kein überzeugendes Sicherheitskonzept für diese extrem enge Busdurchfahrt aufgezeigt.»

Habermacher sagt, dass die IG die Verknüpfung auch unabhängig von Quartierinteressen nicht nachvollziehen könne. Er stellt die rhetorische Frage: «Wie umsichtig und nachhaltig ist wohl die städtische Verkehrsplanung, wenn sie diese gemäss heutigen Bestimmungen viel zu kleine Spielzone zu Gunsten einer Buslinie opfert, deren Bedarf sie nicht einmal nachzuweisen vermag?» Attraktive Spiel- und Begegnungszonen seien ebenso ein gesellschaftlicher Anspruch.

Stadt Kriens: Durchbindung sei «sinnvollster Weg»



«Leider ist es so, dass finanzielle Überlegungen im Vordergrund stehen», so Habermacher. Die Stadt Kriens kommt in einer Variantenprüfung zum Schluss, dass die Durchbindung über die Obere Dattenbergstrasse an 300 Metern zu eng sei, was mindestens 90'000 Franken teurer komme. Auch führe die zweite Variante zu längeren Reisezeiten. Die jetzt angedachte Durchbindung habe sich als «sinnvollster Weg» erwiesen, schreibt Stadtrat und Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) auf Anfrage.

Der Stadtrat betrachte eine gute Erschliessung der Quartiere auch als wichtigen Beitrag zur Lebensqualität, so Frey. Der Stadtrat sei sich zwar bewusst, dass die Kinder fürs Spielen auch auf andere Flächen ausweichen. «Durch diese Zusatznutzung darf der Weg aber nicht automatisch als Spielplatz gelten und deshalb jegliche andere Nutzung verunmöglichen», hält Frey fest.

«Das betroffene Quartier hat im Gegensatz zu vielen anderen Quartieren in Kriens das Privileg, dass der Gigeliwald kaum 100 Meter Luftlinie entfernt liegt.»

Frey weist zudem darauf hin, dass es nicht in erster Linie Aufgabe der öffentlichen Hand sei, genügend grosse private Spielflächen für Kinder zu schaffen. Dafür verantwortlich seien die privaten Bauherrschaften.

Dass die Linien 11 und 15 nur spärlich genutzt werden, liegt laut VVL und Stadt Kriens daran, dass die Linienführung zu wenig attraktiv sei. Mit der Verknüpfung wolle man genau hier Abhilfe schaffen. Man müsse bedenken, dass diese Massnahme Teil eines Gesamtsystems sei, so Frey. Der Krienser Stadtrat wolle nun auf die Direktanstösser zugehen und im Dialog nach Lösungen suchen.