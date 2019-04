Am Wochenende eröffnet die Sonnenbergbahn in Kriens die Sommersaison Die Sonnenbergbahn startet bereits am 6. April in die Sommersaison. Bisher unternahm die Bahn jeweils am Karfreitag die ersten Fahrten. Sandra Peter

(spe/pd) Da die Ostertage in diesem Jahr auf dem 19. bis 22. April liegen, startet die Sonnenbergbahn nicht wie sonst üblich erst am Karfreitag in die Sommersaison. Sie nimmt bereits am 6. April ihren fahrplanmässigen Betrieb auf.

Revidierte Kabinen und Geländer in der Bergstation

Während den Wintermonaten wurde in der Bergstation eine neue Abschrankung für aussteigende Fahrgäste sowie eine Absturzsicherung bei der Sitzbank an der Bahnausfahrt angebracht. Somit erfülle die Bergstation nun die modernsten Sicherheitsstandards, schreibt die Gemeinde Kriens in ihrer Mitteilung. Die Tests und Abnahmen für die technischen Systeme seien ebenfalls erfolgreich verlaufen. Die beiden Bahnwagen der Sonnenbergbahn sind im Winter in Thun revidiert worden.

Das Team der Wagenchauffeure startet unverändert in die neue Saison. Und Kinder in Begleitung von Erwachsenen fahren auch in der 117. Saison wieder gratis.