«Soorser Änderig» ist abgesagt – dieses Jahr gibt es keine Chilbi in Sursee Die Chilbi in Sursee vom 4. bis 6. September muss aufgrund der Massnahmen im Zusammenhang mit der Coronapandemie abgesagt werden. Ein solcher Anlass sei nicht durchführbar, vermeldet der Stadtrat.

(se) Dieses Jahr gibt es keinen Lunapark, kein Festzelt und keinen Chilbimarkt in Sursee. Aufgrund der Coronapandemie entschied sich der Stadtrat, die Chilbi ganz abzusagen. Er schreibt in der Mitteilung, dass die notwendigen Massnahmen für eine Durchführung «unverhältnismässig und bei einem Anlass in dieser Grössenordnung in der Praxis nicht umzusetzen wären».

Als Alternative zum Grossanlass, der vom 4. bis am 6. September hätte stattfinden sollen, prüfte der Stadtrat zunächst eine kleinere Alternative. Aufgrund der seit dem 17. Juli verschärften Schutzmassnahmen im Kanton Luzern sei dieser Anlass nun jedoch auch nicht durchführbar.