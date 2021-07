Soziale Medien Das Unwetter in Wolhusen wirft Wellen bis nach Schweden zu Greta Thunberg Die Überschwemmung in Wolhusen spülte Autos in die Kleine Emme. Das Unwetter im Tor zum Entlebuch hat die Schwedische Aktivistin Greta Thunberg auf Twitter geteilt.

Der blanke Horror: Die gewaltigen Niederschläge am Sonntag haben Wolhusen in den Ausnahmezustand versetzt. Die Strassen waren teilweise überflutet. Autos wurden von den Wassermassen wie Spielzeuge erfasst und in die Kleine Emme gespült, die sich in einen reissenden Bach verwandelte:

Die schlimmen Bilder haben sich auf den sozialen Medien schnell verbreitet und sind international von vielen tausend Personen zur Kenntnis genommen worden. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat Anteil genommen und ein Video des Facebook-Benutzers Josef Jenni via Twitter-Konto «FloodList» geteilt: