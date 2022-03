Kanton Luzern Eine dieser drei Frauen soll für die SP einen Sitz in der Luzerner Regierung zurückerobern Ylfete Fanaj, Yvonne Zemp Baumgartner oder Melanie Setz: Eine von ihnen wird in einem Jahr bei der Luzerner Regierungsratswahl antreten. Das hat die SP am Mittwoch bekannt gegeben.

Die SP lanciert ein Jahr vor dem Wahltermin den Wahlkampf für den Regierungsrat. Sie stellte am Mittwochmorgen drei Kandidatinnen vor: die ehemalige Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj (39), die ehemalige Kantonsrätin Yvonne Zemp Baumgartner (54) und die amtierende Kantonsrätin Melanie Setz (40).

Melanie Setz, Ylfete Fanaj und Yvonne Zemp Baumgartner (v.l.) sind bei der SP Kanton Luzern in der engeren Auswahl für eine Regierungsrats-Kandidatur.

Nun beginnt die interne Ausmarchung, denn bei der Wahl antreten wird die SP mit nur einer Kandidatin. Einen ersten Vorgeschmack wird es bei der Parteiversammlung am kommenden Samstag in Rothenburg geben. Die noch zu bestimmende Kandidatin soll in einem Jahr den Sitz zurückerobern, den die Partei 2015 mit dem Rücktritt von Yvonne Schärli und der Nichtwahl von Felicitas Zopfi verloren hat.

Update folgt...