SP nominiert Ylfete Fanaj für Kantonsratspräsidium – Marcel Budmiger wird neuer Fraktionschef Die SP-Fraktion im Kantonsrat nominierte ihre Fraktionschefin Ylfete Fanaj für das Kantonsrats-Vizepräsidium. Marcel Budmiger wird derweil ab 10. Juni 2019 neuer Fraktionschef.

Ylfete Fanaj will das Kantonsratspräsidium. (Bild: Dominik Wunderli/Luzerner Zeitung, Luzern, 18. Januar 2019)

Die SP-Fraktion hat Ylfete Fanaj für das Kantonsrats-Vizepräsidium 2019/2020 nominiert. Die Wahl im Kantonsrat findet am 17. Juni statt. Fanaj wird – vorbehältlich der Wahl durch den Kantonsrat –Kantonsratspräsidentin 2020/21 und damit für ein Jahr höchste Luzernerin. «Ich freue mich die urbanen und weltoffenen Seiten unseres Kantons zu repräsentieren», sagt Ylfete Fanaj. Die gebürtige Surseerin mit kosovarischen Wurzeln vertritt seit 2011 den Wahlkreis Luzern-Stadt im Kantonsrat. Sie wurde bei den Kantonsratswahlen 2019 im Wahlkreis Luzern-Stadt wiedergewählt. Vor ihrer Wahl in den Kantonsrat war sie von 2007 bis 2011 Mitglied des Grossen Stadtrates von Luzern und verfügt nun über zwölf Jahre Erfahrung in der parlamentarischen Arbeit.

Aufgrund der Nomination gibt Fanaj das Fraktionspräsidium nach vierjährigem Einsatz ab. Als neuer Fraktionschef wurde der Luzerner Gewerkschafter Marcel Budmiger gewählt. Er wird ab dem 10. Juni die 19-köpfige SP-Fraktion durch die neue Legislatur führen. Budmiger politisiert seit 2013 im Kantonsrat und war von 2010 bis 2014 Mitglied des Grossen Stadtrates von Luzern. Neben gewerkschaftlichen Themen engagiert er sich für zahlbaren Wohnraum und eine nachhaltige Verkehrspolitik. (pd/stp)