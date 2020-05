SP Kanton Luzern schlägt Massnahmenpaket zur Bewältigung der Coronakrise vor Beim Krisenmanagement von Bund und Kanton konnten viele Aspekte aus Sicht der SP Kanton Luzern nicht berücksichtigt werden. Diese müssten nun dringlich angegangen werden, um die negativen Folgen der Coronakrise einzudämmen. Die SP reicht in diesem Zusammenhang mehrere dringliche Vorstösse ein.

(zim) Kündigungen und Lohnausfälle aufgrund der Coronakrise setzen laut einer Mitteilung der SP Kanton Luzern vom Dienstag viele Menschen mit tiefem Einkommen unter Druck. SP-Fraktionschef Marcel Budmiger fordert deshalb in einem Postulat eine gezielte Armutsbekämpfung mit einer Erhöhung der Individuellen Prämienverbilligung um 50 Prozent. Zudem fordert Vizefraktionspräsidentin Pia Engler für Nothilfe im Kanton Luzern und zur Bekämpfung des Corona-Virus und Entwicklungs- und Schwellenländern je einen Franken pro Kopf der Bevölkerung, also rund 410'000 Franken.

Bildungspolitikerin Helene Meyer-Jenni möchte ein Massnahmenpaket zur Aufarbeitung individueller Lernrückstände aufgrund des Fernunterrichts, damit die Chancengerechtigkeit wieder erhöht werde.

Ebenfalls vom Lockdown betroffen waren Schul- und Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderung. Kantonsrat Michael Ledergerber will deshalb Eltern, die ihre erwachsenen Kinder mit Behinderung zu Hause betreuen müssen und einen Lohnausfall in Kauf nehmen oder mit Mehrkosten belastet werden mit zusätzlichen Leistungen entschädigen. Auch die Behinderteninstitutionen sollen ihre Bundesbeiträge trotz Lockdown erhalten.

In Luzern wächst die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich, insbesondere auch bei jungen Menschen, heisst es in der Mitteilung weiter. Zur Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit schlägt Kantonsrätin Simone Brunner diesbezüglich ein Bündel an Massnahmen vor. Diese reichen von Coaching für Betroffene, dem Ausbau von Brückenangeboten bis zu finanzieller Unterstützung von Betrieben, die ihren Ausgebildeten eine Festanstellung bieten oder neue Lehrstellen schaffen.

Die Wirtschaft soll gestärkt werden

Nachdem das eidgenössische Parlament sich auf keine Lösung zu den Geschäftsmieten während des Lockdowns habe einigen konnte, muss laut SP der Kanton subsidiär einspringen. Die Luzerner KMU bräuchten jetzt mehr Klarheit und weitmöglichste Planungssicherheit. Trotz Kurzarbeit und Notkrediten hätten viele Kleinunternehmen nur wenig Perspektiven auf ein Weiterbestehen. Firmen, die keinen Gewinn versteuern und einen Umsatz von maximal 1 Million Franken haben, sollen die Rückerstattung von 500 Franken in Form eines wirtschaftlichen Stützungsbeitrages beantragen können.