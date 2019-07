Späte Erlösung für den FC Luzern dank Christian Schneuwly in der Europa League Dank einem Last-Minute-Tor von Christian Schneuwly siegt Luzern gegen Klaksvik - ohne zu überzeugen. Raphael Gutzwiller

Stefan Knezevic (links) setzt zu einem weiteren Schuss für den FC Luzern an. Simen Raaen stellt sich ihm in den Weg. Bild: Martin Meienberg/Freshfocus (Luzern, 25. Juli 2019)

Der FC Luzern mühte sich gegen den färöerischen Vertreter Klaksvik ab, eh doch noch endlich das erlösende Tor gelang. Und jener Treffer von Christian Schneuwly zeigte exemplarisch auf, warum es am gestrigen Abend für den FCL so schwierig war zu Tore zu kommen. Die Färinger von Klaksvik wehrten sich mit allem was sie hatten. Kristin Joensen, der Torhüter von Klaksvik, warf sich zweimal in den Schuss von Marvin Schulz. Christian Schneuwly entledigte sich aber des Frustes mit einem wuchtigen Nachschuss in die Mitte des Tors. Der darauffolgende Jubel – selbst Keeper Marius Müller schloss sich der Jubeltrauber bei der Eckfahne an – war, als hätte sich der FCL mit jenem Tor schon für die nächste Europa-Runde qualifiziert. Zuvor hatte der FC Luzern lange spielerisch enttäuscht. In der ersten Halbzeit schafften es die Innerschweizer lange nicht, gegen das defensiv kompakte Klaksvik ein dominierendes Spiel aufzuziehen. Gefährlich wurde der FCL lediglich, wenn hohe Bälle in den Strafraum geschlagen wurden. So landete der Ball in Halbzeit 1 zweimal am Aluminum. Zunächst köpfelte Pascal Schürpf den Ball an die Latte (4.), später war es eine abgefälschte Hereingabe von Marvin Schulz, die an den Pfosten flog (18.). Selbstverständlich wäre zu jenem Zeitpunkt bereits das frühe 1:0 verdient gewesen. Weil aber die Effizienz fehlte, mussten sich die Luzerner später gar beim einen starken Marius Müller im Tor bedanken, dass zur Pause noch 0:0 stand. «Die erste Halbzeit war sehr pomadig», fand auch Trainer Thomas Häberli. «Immerhin konnten wir in der zweiten Hälfte einges verbessern.» Tatsächlich Das Spiel erinnerte an eine Cuppartie gegen einen unterklassigen Gegner, der alles, was er hat ins Verteidigen legt. Wie deutlich der Sachverhalt auf dem Rasen der Swisspor-Arena war, zeigt die Eckball-Statstik eindrücklich: 18 für Luzern, 2 für Klaksvik. Die Luzerner jubelten über den späten 1:0-Siegtreffer. «Es ist eine bessere Ausgangslage als ein 0:0», stellte Stefan Knezevic fest. Dennoch machten auch die FCL-Spieler nach Spielschluss kein Geheimnis daraus, dass man nicht vollends zufrieden sein kann mit diesem knappen Heimsieg. «Es wäre sicher möglich gewesen, dieses Spiel deutlich höher zu gewinnen», fand Voca. Stattdessen ist der FCL eben nicht bereits nach dem Hinspiel mit einem Bein in der 3. Qualifikationsrunde, wie man sich das aus Innerschweizer Sicht vor der Partie erhoffen konnte. «Ich habe bereits einmal mit der Nationalmannschaft auf den Färöern gespielt», sagt der kosovarische Nationalspieler Voca. «Und ich weiss genau, dass das nächte Woche ein ganz schwierigs Auswärtsspiel wird.» Für den FC Luzern geht es am nächsten Donnerstag, dem Nationalfeiertag der Schweiz, darum, den Schweizer Fussball gut zu präsentieren. Und gleichzeitig selber endlich einmal für positive Schlagzeilen in Europa zu sorgen. Seit 2010 ist der FC Luzern sechsmal in der Europa-Qualifikationsrunde jeweils beim ersten Duell ausgeschieden. Wenn dies gegen das, bei allem Respekt, bescheidene Team von Klaksvik erneut passieren würde, wäre das peinlich für den FC Luzern.