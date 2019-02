Spange Nord: Auch ein langer Tunnel fällt bei den Quartieren durch

Sie sind Ausdruck des Widerstands gegen die Spange Nord in den Quartieren: Die «Spange No»-Plakate, die derzeit an zahlreichen Häusern in zu sehen sind. Diese seien bewilligungspflichtig, schreibt die Junge SVP in einem offenen Brief. Sie fordert daher die Stadt Luzern auf, dafür zu sorgen, dass die Plakate verschwinden und die Verantwortlichen gebüsst werden. Auf Anfrage teilt die Stadt jedoch mit, dass die Plakate auf Privatgrund keine Regeln und Gesetze verletzen würden. Es gelte der «verfassungsrechtliche Anspruch auf freie Meinungsäusserung». Eine Bewilligung wäre nötig, wenn sich die Plakate auf öffentlichem Grund befänden. In Abstimmung mit der Luzerner Polizei würde man aber einschreiten, wenn sicherheits- und verkehrstechnische Vorbehalte vorgebracht werden müssten.