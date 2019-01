Spar-Doku: Start für Ticketverkauf Am 22. Januar, 18.30 Uhr, feiert er im Kino Bourbaki Premiere: «Luzern – der Film – Kopf oder Zahl». Nun sind alle Aufführungsdaten des Films bekannt.

Der Basler Regisseur Reinhard Manz (zweiter von rechts) bei Filmaufnahmen für den Dokfilm «Kopf oder Zahl». (Bild: PD/Verein «Luzern - der Film»)

Insgesamt 14-mal im ganzen Kanton wird der Dokumentarfilm von Regisseur Reinhard Manz gezeigt, darunter etwa in der Braui in Hochdorf oder im Kulturwerk 118 in Sursee. Ab heute Samstag lassen sich via Website www.luzern-derfilm.ch auch Tickets für die Vorstellungen reservieren.

Der Dokumentarfilm, der von Luzerner Kulturschaffenden initiiert und durch Crowdfunding sowie Unterstützung des Kantons Basel finanziert wurde, soll die Geschichte, die Hintergründe und Folgen der Luzerner Finanzsituation aufzeigen. (pd/mod)

Hier wird der Film gezeigt:

22. Januar, 18.30 Uhr, Kino Bourbaki, Luzern

30. Januar, 19 Uhr, akku Kunstplattform, Emmenbrücke

31. Januar, 19 Uhr, Im Schtei, Sempach

3. Februar, 11.30, Kino Bourbaki, Luzern

5. Februar, 19 Uhr, Restaurant Bahnhof, Malters

6. Februar, 19 Uhr, Gemeindesaal, Luthern

7. Februar, 19 Uhr, Bürgersaal Willisau

9. Februar, 19 Uhr, Kulturwerk 118, Sursee

13. Februar, 19 Uhr, Entlebucherhaus, Schüpfheim

14. Februar, 19 Uhr, Braui, Hochdorf

15. Februar, 19 Uhr, Zwischenbühne, Horw

16. Februar, 19 Uhr, Stiftstheater, Beromünster

21. Februar, 19 Uhr, Gemeindezentrum Arche, Dagmersellen