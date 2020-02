Spatenstich für neuen Hauptsitz der Suisag in Sempach Die Schweinezuchtfirma Suisag hat am Montag auf der Allmend in Sempach den Spatenstich für einen neuen Bürokomplex gefeiert.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Suisag feiern den Spatenstich. Bild: PD

(dlw) Geplant ist ein Bau, der Platz für über 50 Arbeitsplätze bieten soll. Gleichzeitig wird das neue Gebäude der Hauptsitz der Suisag sowie die Geschäftsstelle von Suisseporcs, dem Verband der Schweizer Schweineproduzenten.

Der neue Bürokomplex mit vier Etagen und einer Grundfläche von 556 Quadratmetern kostet rund 7 Millionen Franken, für die Bauzeit rechnet das Unternehmen mit knapp einem Jahr. «Wir legen heute den Grundstein für eine moderne Infrastruktur für unsere Unternehmung», lässt sich Verwaltungsratspräsident und CVP-Nationalrat Leo Müller in der entsprechenden Medienmitteilung zitieren.

So sieht das neue Gebäude aus. Bild: PD

Die Suisag, die sich selber als «Dreh- und Angelpunkt der Schweizer Schweinebranche» bezeichnet, bietet Dienstleistungen rund um die Schweinezucht an, unter anderem in den Bereichen Genetik, künstliche Besamung und Tiergesundheit. Die Firma beschäftigt knapp 100 Mitarbeiter an fünf Standorten in der Schweiz.