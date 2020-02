Spatenstich für Schulhaus, stille Wahlen in Kommissionen: die Nachrichten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 82 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel.

Kürzlich ist der Spatenstich für die Erweiterung des Schulhauses Mühlematt in Gisikon erfolgt, wie die Gemeinde mitteilt. Die vier neuen Basisstufen-Schulzimmer sollen bereits auf den Schulstart im August 2020 fertig erstellt sein. Der Kredit beträgt 3,28 Millionen und wurde an der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 einstimmig bewilligt.

Sie nahmen den Spatenstich vor (von links): Andreas Christen (Gemeinderat), Andreas Bläuenstein, (schaerholzbau ag), Alois Muri (Gemeindepräsident), Markus Bettler (Architekt), Josef Lötscher (Präsident Baukommission), René Ochsner (Mitglied Baukommission), Jacqueline Knüsel (Gemeinderätin Ressort Bildung), Daniel Bachmann (Mitglied Bildungskommission und Baukommission). Bild: PD

Der Lichterweg Gisikon sei ein voller Erfolg gewesen, teilt die Gemeinde mit. Rund 2000 Personen hätten dem Weg von Ende November 2019 bis Anfang Januar 2020 einen Besuch abgestattet. Die Besucherzahlen seien somit gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich gestiegen. Die verschiedenen Verbesserungen wie zum Beispiel die Geländer mit integrierten Kerzen seien sehr positiv aufgenommen worden. Während 40 Tagen haben viele Helferinnen und Helfer jeden Abend die Kerzen angezündet und später dann auch wieder ausgemacht.

Der Lichterweg beim Kneipp-Pavillon Bild: PD

In Ermensee sind drei Kommissionen sowie das Urnenbüro in stiller Wahl gewählt worden. Es handelt sich dabei um die zweiköpfige Bildungskommission, die sechsköpfige Bürgerrechtskommission sowie die fünfköpfige Controllingkommission. Auch das neunköpfige Urnenbüro wurde in stiller Wahl besetzt, wie die Gemeinde mitteilt.

Geuensee sucht neue Mitglieder für die Bildungskommission. Zu diesem Zweck wird am 19. März 2020 um 19.30 Uhr im Schulhaus Kornmatte ein Informationsanlass durchgeführt, wie die Gemeinde in der «Geuenseer Dorfzeitung» mitteilt. Dabei haben Bürger die Möglichkeit, Einblick in die Tätigkeiten und Aufgaben der Bildungskommission zu erhalten.

Wegen Amphibienwanderungen werden im Ostergau in den nächsten Wochen in milden und feuchten Nächten Strassen gesperrt. Die Sperrungen dauern jeweils von 19 Uhr bis 4 Uhr, wie die Gemeinde Grosswangen mitteilt. Die Polizei führt stichprobenweise Kontrollen durch.

Der Vorstand der FDP Hitzkirch empfiehlt, der Fusion mit der Nachbargemeinde Altwis zuzustimmen. Die Abstimmung findet am 29. März statt. Der Entscheidung seien «intensive Diskussionen über die Vor- und Nachteile» vorausgegangen, teilt die Ortspartei mit.

Die Hochdorfer Bier GmbH wird per 1. März 2020 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wie das Unternehmen mitteilt. Gleichzeitig zieht sich Beat Burkart aus der Geschäftsleitung der Brauerei zurück und übergibt die operative Führung an den langjährigen Braumeister Josef Meier.

Der Luzerner Regierungsrat hat die Zonenplanänderung in den Gebieten Eistrasse, Sonnenrain, Oberfeld, Unterfeld, Dangelbachmatte, Schlangenmätteli und Hirzli genehmigt, wie er mitteilt. Die Stimmberechtigten der Gemeinde Malters hatten die Änderung am 17. November gutgeheissen. Dadurch wird die Arbeitszone erweitert, es können weiter eine Einstellhalle und zwei Wohnungen realisiert werden und in einer Wohnzone sind nun vier statt drei Geschosse zulässig.

Die Controllingkommission Meierskappel für die Amtsdauer 2020 bis 2024 wurde in stiller Wahl besetzt, wie die Gemeinde mitteilt. Sie besteht aus folgenden Mitgliedern: Patrick Merkofer (Präsident, bisher Mitglied), Ruth Buholzer (neu), Mike Held (neu), Stefan Kaufmann (neu) und Alex Pfiffner (neu). Amtsantritt der neu gewählten Mitglieder der Controllingkommission ist der 1. September.

Wie die Gemeinde Nebikon mitteilt, sind sämtliche Mitglieder der Bürgerrechtskommission (Peter Bucher, Patricia Bühlmann, Lukas Koller, Jürg Leupi, Daniel Müller, Adrian Schärli, Jakob Vogel und Lukas Wolf), der Controllingkommission (Stefan Rogger, Konrad Bissegger und Pius Blümli) und der Bildungskommission (Roger Schlüssel, Marcel Graf, Patricia Marbacher-Buob und Michael Huber) in stiller Wahl gewählt worden. Die für den 29. März angesetzten ersten Wahlgänge finden somit nicht statt.

Die Wahl für die Bildungskommission von Nottwil findet nicht statt. Dies, weil genau drei Kandidaturen eingegangen sind, wie die Gemeinde mitteilt. Es sind dies Stefan Federspiel, Verena Fahrni und Patrick Röösli. Die Amtszeit der gewählten Bildungskommission beginnt am 1. August 2020.

Auch in Roggliswil wurde eine Kommission in stiller Wahl besetzt. Für die Controllingkommission sind genau drei Wahlvorschläge eingegangen, wie die Gemeinde mitteilt. Es sind dies Beatrice Geiser, Benno Blum und Matthias Scheidegger. Somit wird am 29. März nicht gewählt.

Die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) hat der Behindertensportgruppe Horw sowie dem Kinderheim Weidmatt in Wolhusen jeweils über 4000 Franken gespendet, wie die CKW mitteilt. Total 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma hätten im vergangenen Jahr insgesamt rund 1600 Kilometer Strecke an Volksläufen zurückgelegt, heisst es in der Mitteilung. Für jeden gelaufenen Kilometer spendet CKW einen Fünfliber.