Spektakel «Luzern tanzt»: Hunderte Menschen bewegen sich auf dem Europaplatz Der Tanzparcours des Vereins «Luzern tanzt» brachte am Samstagnachmittag viele Menschen in Schwung. Mehr als 280 Leute aus 20 Gruppen zeigten der Bevölkerung die Vielfalt des Tanzens.

12 Bilder 12 Bilder Gemeinsames Tanzen vom J&S Flashmob. Bild: PD

Auf verschiedenen Plätzen der Altstadt zeigten am Samstagnachmittag die über 280 Tänzerinnen und Tänzer die Vielfalt der Luzerner Tanzszene. So wurden Ballet, Modern, Jazzdance, Hip-Hop, Streetdance, Flamenco, Lindy Hop und weitere Stile vorgetragen. Wie «Luzern tanzt» in einer Mitteilung schreibt, begann das Spektakel auf dem Europaplatz. Danach verteilte sich das Tanzen auf den Kornmarkt, den Jesuitenplatz, Mühlenplatz und den Schwanenplatz.

Im Sonnenschein konnten die Passantinnen und Passanten dabei die Performances verfolgen. Mit dem Event sollen die Menschen dazu motiviert werden, sich zur Musik zu bewegen. (rad)