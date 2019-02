Pro Senectute: Spendenerfolg für Sozialberatung Die Organisation konnte erneut einen Spendenerfolg ausweisen, der Frauen und Männern im AHV-Alter zugute kommt.

Pro Senectute Mit der vergan­genen Herbstsammlung hat Pro ­Senectute Kanton Luzern rund 750 000 Franken gesammelt. Die gespendeten Gelder kommen Frauen und Männer im AHV-Alter zugute, wie die Organisation mitteilt. In der Regel verbleibt ein Viertel des Geldes direkt in den jeweiligen Gemeinden für die Altersarbeit vor Ort. Der Hauptteil fliesst in die kostenlose Sozialberatung von Pro Senectute Kanton Luzern. (pd/mod)