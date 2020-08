Spezialeinheit der Luzerner Polizei steht in Horw im Einsatz Die Luzerner Polizei ist mit einer Spezialeinheit ausgerückt. In Horw wird derzeit geprüft, ob ein Einsatz im häuslichen Bereich nötig ist.

(rgr) Mehrere Fahrzeuge der Luzerner Polizei sind am Freitagmorgen an der Krienserstrasse in Horw aufgefahren. Laut Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, handelt es es sich um einen Einsatz im häuslichen Bereich.

Die Polizeikräfte rückten um 8.30 Uhr aus. Es habe sich in einer Wohnung ein Vorfall ereignet, sagt Bertschi. Details gab es um 10.30 Uhr noch keine. Bis dahin waren die Einsatzkräfte noch nicht im Gebäude. Es werde abgeklärt, ob ein Eingriff nötig sei.

