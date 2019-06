Spielsüchtiger Pfarrer: Luzerner Strafbehörden müssen ermitteln Der ehemalige Küssnachter Pfarrer hat Spielschulden mit fremden Geld finanziert. Unklar war, welche Strafbehörde in der Sache ermitteln muss. Denn weder die Schwyzer noch die Luzerner wollten. Das Bundesstrafgericht hat nun entschieden. Roger Rüegger

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona. (Bild: Alessandro Crinari, Keystone/Ti-Press)

Mehr als 20 Jahre hat der Pfarrer in der Kirchgemeinde Küssnacht im Kanton Schwyz gewirkt. Die Leute schätzten ihn als volksverbundenen Mann. Doch der beliebte 47-jährige Geistliche hatte eine grosse Schwäche: die Spielsucht. Er häufte einen enormen Schuldenberg an (wir berichteten).

Der Pfarrer hatte von mindestens 98 Personen zwischen 2011 bis 2018 Geld ausgeliehen. Weniger als die Hälfte der Gläubiger hat ihr Darlehen bis heute zurückerhalten. Die Pfarrei Küssnacht reichte am 28. Januar 2019 Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz ein.

Während 14 Monaten blieb der Fall liegen

Bereits am 8. August 2017 erstattete ein Behördenmitglied der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Luzern als Vertreter einer Gläubigerin bei der Luzerner Polizei Strafanzeige. Die ältere Frau hat dem Pfarrer ab 2011 ein Darlehen von insgesamt über 440’000 Franken in mehreren Tranchen gewährt. Über ein Darlehen in der Höhe von 220’000 Franken haben sie und der Pfarrer bei ihr zu Hause mündlich vereinbart, dass er dies sicherlich nicht zurückzahlen müsse. Dies sagte die Frau gegenüber der Luzerner Polizei.

Von dem Geld hatte der Mann 110 000 Franken zum Glücksspiel, anstatt zur Schuldentilgung bei seinen Gläubigern zweckfremd verwendet. Dies sagte das Behördenmitglied der Kesb, als es am 8. August 2017 von der Luzerner Polizei einvernommen wurde. Erst am 18. Oktober 2018, also rund 14 Monate später, vernahm die Luzerner Polizei auch die ältere Gläubigerin. Für die Zwischenzeit sind keine Verfahrensschritte aktenkundig.

Strafanzeige aus Deutschland

Im Juli 2018 reichte zudem eine Person aus Deutschland gegen den Pfarrer eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Innerschwyz ein. Dies wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Kauf von sechs Eigentumswohnungen in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft Innerschwyz eröffnete gegen den Pfarrer wegen Betrugs ein Strafverfahren.

Aufgrund des mutmasslichen Deliktsbetrags übernahm die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz am 2. August 2018 das Strafverfahren und eröffnete am 2. August ein Verfahren wegen mehrfachen Betrugs, begangen in den Jahren 2011 bis 2018. Soweit die Delikte und Anschuldigungen. Bleibt die Frage, welche Strafbehörde nun zuständig ist.

Die Staatsanwaltschaften der Kantone Luzern und Schwyz führten über ihre Zuständigkeiten einen Meinungsaustausch. Die Staatsanwaltschaft Luzern bat am 31. Oktober 2018 die Staatsanwaltschaft Schwyz um Übernahme ihres Verfahrens. Grund sei, dass in Küssnacht ein Darlehensvertrag unterzeichnet worden sei und dort seien auch Quittungen gefälscht worden.

Ein Hin und Her zwischen den Strafbehörden

Die Schwyzer Strafbehörden ihrerseits ersuchten in ihrer Antwort um Verfahrensübernahme, da die ersten Verfolgungshandlungen im Kanton Luzern erfolgt seien. Dies wiederum lehnte die Luzerner Staatsanwaltschaft ab, weil von den bekannten 60 Fällen deren 48 den Kanton Schwyz betreffen würden. Die Staatsanwaltschaft Schwyz hielt daraufhin auf Übernahme ihres Verfahrens ab.

Nach weiterem «Meinungsaustausch» gelangte die Oberstaatsanwaltschaft Luzern an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Diese erkennt in ihrem Urteil, dass «die Strafbehörden des Kantons Luzern berechtigt und verpflichtet sind, die dem Pfarrer zur Last gelegten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen».

Grund für das Urteil ist die verstrichene Zeit zwischen der Anzeige der Kesb bei der Luzerner Polizei und deren Rapportierung an die Staatsanwaltschaft Luzern. «Eine Untätigkeit von wie hier 14 Monaten gilt nach der Rechtsprechung als konkludente Anerkennung des Gerichtsstandes», so der Beschluss der Beschwerdekammer.