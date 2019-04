Spitalneubau: Sursee lässt den Forderungskatalog unbeantwortet Schenkon und Sursee gehen beim Neubau Spital Sursee gemeinsam in die Öffentlichkeit. Sie sind «erstaunt und enttäuscht» über das Verhalten des Spitalrats.

Ernesto Piazza

Das Spital in Sursee. (Bild: Pius Amrein, Sursee, 4. Juni 2018)

Noch ist der Entscheid hängig, wo der Neubau des Spitals Sursee künftig stehen soll. In der Endausmarchung stehen zwei Varianten: Zum einen ist das der jetzige Standort an der Spitalstrasse in Sursee, zum andern die «Schwyzermatte» auf Schenkoner Boden.

Vor allem beim Evaluationsverfahren sind der Stadtrat Sursee und der Gemeinderat Schenkon mit dem Spitalrat nicht einverstanden. In einer gemeinsam verfassten Medienmitteilung schreiben sie nun: «Wir sind erstaunt und enttäuscht.»

«Wenig zielführend oder adäquat»

Speziell monieren die beiden Exekutiven, dass der Stadtrat Sursee innert drei Monaten zu einem Elfpunkte-Forderungskatalog mit komplexen Themenfeldern wie Aufhebung der Tempo-30-Zone und der Verkehrsberuhigung auf der Münster- und Spitalstrasse oder Ausbau kritischer Knoten im Strassennetz Antworten respektive Lösungsvorschläge liefern soll. Das finden Sursee wie Schenkon «weder zielführend noch adäquat». Irritierend sei auch die Tatsache, dass die Mehrzahl der Massnahmenfelder, respektive Ziele – allen voran verkehrstechnische Klärungen – nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Sursee sondern in die Entscheidungskompetenz diverser Dienststellen des Kantons falle.

«Den Ball Sursee zuzuspielen ist nicht fair», erklären sowohl Stadtpräsident Beat Leu wie auch der Schenkoner Gemeindepräsident Patrick Ineichen. «Wir haben den Forderungskatalog unbeantwortet an den Spitalrat zurückgeschickt», so Leu. Der vom Spitalrat mittels Forderungskatalog provozierte Wettbewerb zwischen Schenkon und Sursee gefährde die heute sehr guten Beziehungen und auch eine weitere Vertiefung in der regionalen Zusammenarbeit. Man wolle verhindern, «dass man uns gegeneinander ausspielt». Es könne nicht sein, dass plötzlich irgendwelche Headlines wie 1:0 für Schenkon oder Sursee hat verloren auftauchten. Ihre Anliegen haben Leu und Ineichen dem Spitalratspräsidenten Ulrich Fricker und Gesundheitsdirektor Guido Graf anfangs Woche ebenfalls mitgeteilt.

Einig sind sich die beiden Räte auch darin, dass es ein zentrales Anliegen sei, eine medizinische Versorgung für die wachsende Region Sursee – inklusive Notfallstation und Rettungsdienst – sicherzustellen. Sursee und Schenkon erwarten nun vom Spitalrat, dass dieser einen Entscheid für den Neubau des Spitals in der Region Sursee – sei es am jetzigen Standort oder dann in Schenkon – «auf Basis seiner Abklärungen und Unterlagen trifft.» Dieses Ergebnis gelte es dann zu akzeptieren und mitzutragen, sagen die beiden Ratspräsidenten. Das jetzt vom Spitalrat festgelegte Vorgehen befremde aber nicht nur die betroffenen Gemeinden, sondern auch deren Bevölkerung und schwäche das Vertrauen in die Entscheidungsbehörde. Die beiden Gemeinden sind zudem der Ansicht, der vom Spitalrat eingeschlagene Weg berge auch aus regionalpolitischer Sicht erhebliche Risiken.

Folgt mehr.