Spitalneubau Sursee Pflegeheim Seeblick blitzt beim Regierungsrat ab – nun soll der Ersatzneubau auf dem Frieslirain entstehen Der Ersatzneubau für das Alters- und Pflegeheim Seeblick wird definitiv nicht auf dem Spitalareal in Sursee realisiert. Die Verantwortlichen wollen nun den neuen «Seeblick» bis 2027 auf dem benachbarten Frieslirain realisieren.

Der Ersatzneubau des Pflegeheims Seeblick in Sursee kann definitiv nicht auf dem bestehenden Spitalareal realisiert werden. Mitte April 2021 beantwortete der Regierungsrat ein Wiederwägungsgesuch der zwölf Verbandsgemeinden negativ, heisst es in einer Mitteilung des Pflegeheims. Der Regierungsrat sehe aufgrund von baulichen und terminlichen Abhängigkeiten keine Möglichkeit, dass der «Seeblick» auf dem bestehenden Areal bleiben könne.

Das Haus für Pflege und Betreuung Seeblick in Sursee muss dem Spitalneubau weichen. Bild: PD

Der Luzerner Regierungsrat hatte am 1. April 2020 entschieden, dass der Neubau des Luzerner Kantonsspitals (Luks) in Sursee auf dem bestehenden Areal realisiert werden soll. Dieser Entscheid bedeutet auch, dass das Pflegeheim Seeblick keinen Platz mehr auf dem Spitalareal hat. Der Seeblick und seine zwölf Verbandsgemeinden prüften danach Alternativen in Spitalnähe. Den bestehenden Standort hatten sie jedoch noch nicht ganz abgeschrieben: Ein Rückkommensantrag wurde ans Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartement sowie ans Finanzdepartement adressiert.

Anspruchsvoller Zeitplan für Ersatzneubau

Nun ist der Entscheid definitiv. Seeblick-Verbandspräsident Hansruedi Estermann bedauert in der Medienmitteilung «die abschlägige Antwort des Regierungsrats». Gleichwohl könne er die Überlegungen nachvollziehen. Wichtig sei, dass der Regierungsrat zugesichert habe, den Gemeindeverband bei der Realisierung des Ersatzneubaus auf den Grundstücken Frieslirain im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen, so Estermann.

Der Gemeindeverband werde nun alles daran setzen, den neuen «Seeblick» bis 2027 realisieren zu können. Man sei sich des engen Zeitplans und der Herausforderungen bewusst. Der Frieslirain umfasse zwei Grundstücke, diese müssen zuerst durch die Surseer Bevölkerung umgezont werden, ehe man das Verfahren der Baubewilligung einleiten könne. Für die Verbandsleitung sei es zentral, dass auch die Standortgemeinde Sursee hinter dem Ersatzneubau stehe. Mit dem Stadtrat von Sursee sei man darum in regelmässigem Austausch.

Im nächsten Schritt wird eine Kerngruppe des Gemeindeverbandes das Betriebs- und Raumkonzept erarbeiten. Unterstützt wird sie durch externe Fachexperten. Das Konzept bildet die Grundlage für die Machbarkeitsstudie. Im September 2021 ist eine ausserordentliche Delegiertenversammlung geplant, an welcher der Kredit für den Architekturwettbewerb freigegeben werden soll. In Absprache mit der Stadt Sursee ist es das Ziel, das Umzonungsverfahren mit einem konkreten Neubau-Projekt anzugehen.