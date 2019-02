Spitzenkoch Mario Garcia eröffnet Pop-Up-Restaurant im Luzerner Lido Der Luzerner Spitzenkoch Mario Garcia feiert am Donnerstag das Pre-Opening seines Pop-Up Restaurants «Lido by Mario Garcia». Während zwei Monaten kocht er ausgewählte Gänge seines Wettbewerbsmenüs.

Der 28-jährige Mario Garcia führt während zwei Monaten das Pop-Up-Restaurant «Lido by Mario Garcia». (Bild: PD)

Mario Garcia muss seine Kochkünste niemandem mehr beweisen: Am international renommierten Kochwettbewerb «Bocuse d'Or» in Lyon erreichte der 28-jährige Krienser mit seinem Team den fünften Platz. Wer wissen möchte, wie so ein «Bocuse d'Or»-Menü schmeckt, bekommt nun die Gelegenheit dazu.

Der Spitzenkoch wird nämlich während zwei Monaten beim Lido Luzern ein Pop-Up-Restaurant führen. Das «Lido by Mario Garcia» feiert am Donnerstagabend sein Pre-Opening. In seiner ehemaligen Trainingsküche bereitet Mario Garcia während zwei Monaten «Marios Bocuse d'Or Menü» zu – ausgewählte Kreationen seiner Wettbewerbsbeiträge des Schweizer-, Europa- und Weltfinals.

Dabei sollen die Gäste auch Einblick in Garcias Prozess erhalten: «Den Gästen bietet sich dabei nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern ein faszinierender Einblick in die Gourmetküche. Die offene Küche steht mitten im Restaurant. Man kann mir sprichwörtlich über die Schultern in die Töpfe schauen», so der gebürtige Stanser. Mittels eines Headset-Mikrofons wird Mario Garcia die einzelnen Gänge und deren Zubereitung punktuell kommentieren.

Das Pop-up-Restaurant ist eine Kooperation von Mario Garcia mit den ZFV-Unternehmungen, die die Lido-Gastronomie sowie die Gastronomie im nahen Verkehrshaus betreiben. (pd/sre)