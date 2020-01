«Spricht Ihr Kind Deutsch?» Die Stadt Luzern verschickt Fragebogen an Eltern Die Stadt Luzern will wissen, wie gut Kleinkinder die deutsche Sprache beherrschen. Ein Fragebogen soll Auskunft geben. Dieser wird jetzt erstmals an Eltern verschickt.

Diesen Januar erhalten Eltern von Kleinkindern Post: Die Stadt Luzern schickt ihnen einen Fragebogen, um sich nach den Deutschkenntnissen der Kinder zu erkundigen. Hintergrund ist ein Förderprogramm, das der Grosse Stadtrat im April vergangenen Jahres bewilligt hat. Ziel ist es, Sprachdefizite von Kindern noch vor der Einschulung zu erkennen und anzugehen. Das soll die Integration und die schulische Leistung verbessern.

Der Fragebogen umfasst sieben Seiten und 19 Fragen. Er ist in zwölf Sprachen erhältlich; Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Tamilisch, Tigrinya und Türkisch. Die Fragebögen sind auch auf der Website der Stadt Luzern zu finden. Einen Brief erhalten alle Haushalte, die ein Kind mit Geburtsdatum zwischen dem 1. August 2016 und dem 31. Juli 2017 haben. Die Zielgruppe umfasst also Kinder zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren. Rund 670 Eltern in der Stadt Luzern sollen ihn erhalten.

«Essen, schlafen, kochen, werfen»

Folgende Fragen werden unter anderem an die Eltern gerichtet:

«Welches ist die Muttersprache Ihres Kindes?»

«Wird in Ihrer Familie vorwiegend Deutsch oder vorwiegend eine andere Sprache gesprochen?»

«Versteht Ihr Kind Deutsch?»

«Spricht Ihr Kind Deutsch?»

«Seit wann spricht Ihr Kind Deutsch?»

«Wie häufig erzählt Ihr Kind etwas auf Deutsch?»

Zudem erkundigt sich die Stadt danach, ob das Kind Verben des Grundwortschatzes verwendet:

Ausschnitt aus dem Fragebogen mit Übersetzungen in Tigrinya. Den Fragebogen gibt es in zwölf Sprachen. Quelle: PD/Stadt Luzern

Die Stadt bittet die Eltern darum, den Fragebogen bis am 28. Februar zu retournieren. Sollte bis dahin keine Antwort erfolgt sein, werden sie daran erinnert – nötigenfalls telefonisch per Dolmetscher. Wie hoch die Rücklaufquote sein wird, ist offen. Dass diese relativ hoch ausfallen könnte, zeigt das Beispiel des Kantons Basel-Stadt. Dort verschicken die Behörden pro Jahr etwa 1700 Fragebögen. Sie erhalten ganze 99,7 Prozent von ihnen zurück.

Was für Basel gilt, muss allerdings nicht für Luzern gelten. Denn in Basel-Stadt ist die Frühförderung obligatorisch und für die Eltern gratis. Beides ist in Luzern nicht der Fall. Wenn die Eltern sich zu Fördermassnahmen bereit erklären, greift die Stadt ihnen finanziell unter die Arme – aber nicht mit dem ganzen Betrag, der anfällt.

Ein Drittel der Kleinkinder ist förderbedürftig

Die Stadt Luzern rechnet damit, dass rund 250 Kinder sprachliche Frühförderung benötigen werden. Das ist eine beachtliche Zahl, nämlich ein Drittel der Kinder. Bis zu 95 Prozent der förderbürftigen Kinder sollen an Spielgruppen und Kitas vermittelt werden, so der Plan der Stadt.

Das Förderprojekt kostet 1,9 Millionen Franken. Gut investiertes Geld, wie Sozial- und Sicherheitsdirektor Martin Merki (FDP) findet. «Frühe Sprachförderung ist eine volkswirtschaftliche Investition, die sich lohnt. Was wir in die frühe Förderung stecken, kommt später mehrfach zurück», sagte Merki an einer Medienkonferenz im vergangenen Jahr. Längerfristig gehe es darum, das Bildungsniveau der Kinder zu heben, was weniger potenzielle Sozialhilfefälle zur Folge habe. Die Frühförderung erhöhe zudem die Chancengleichheit und unterstütze die Kinder darin, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.