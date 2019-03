Spuren führen in den Kanton Zug: Wer hat Verena Dudli aus Luzern gesehen? Verena Dudli (49) wird seit Ende Januar vermisst. Sie könnte sich zuletzt im Kanton Zug aufgehalten haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wird vermisst: Verena Dudli. (Bild: Luzerner Polizei)

(pd/rem)

Seit Donnerstagmorgen, 31. Januar 2019, vormittags, wird die 49-jährige Verena Dudli vermisst. Verena Dudli wurde zuletzt am 30. Januar in der Stadt Luzern gesehen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Nach der Veröffentlichung einer Vermisstmeldung am 4. Februar sind bei der Luzerner Polizei mehrere Hinweise eingegangen. Diese haben aber noch nicht zum Erfolg geführt. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte am Tag ihres Verschwindens ihr Mobiltelefon im Raum Zug / Knonaueramt geortet werden. Seither verliert sich die Spur.

Anna Verena Dudli ist ca. 170 cm gross, hat eine mittlere Statur und dunkles Haar.



Personen, welche Verena Dudli gesehen haben oder Angaben über den Verbleib der Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 oder beim nächsten Polizeiposten zu melden.