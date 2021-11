Kanton Luzern Wer Kinderspiel verliert, wird verspottet oder geschlagen – Netflix-Serie erreicht Pausenplätze der Primarschulen An Luzerner Schulen spielen Kinder Szenen aus der Serie «Squid Game» nach. Manchmal übernehmen sie dabei auch die gewalttätigen Handlungen.

Ein Kind steht vor einem Grüppchen und liest Zeitung, während sich die anderen bewegen. Dann blickt es auf und sagt: «Stop!» Wer sich noch bewegt, ist raus. Wie eine Primarschülerin unserer Zeitung schildert, spielt das vorne stehende Kind nun, dass es auf diejenigen schiesst, die sich noch bewegt haben, und sie müssen sich hinlegen.

Eine ähnliche Szene hat sich – dann in blutig-brutaler Inszenierung – in der kontrovers diskutierten Hitserie «Squid Game» des Streamingdienstes Netflix zutragen. In der Serie werden erwachsene Verlierer von Kinderspielen kaltblütig von der anonymen Spielleitung erschossen.

Nicht nur auf Schulhöfen ist die Serie Thema: Für die Comic Con, eine Messe, haben sich Menschen als Figuren von Squid Game verkleidet. Und auch an Halloween maskierten sich einige Partygänger entsprechend. Bild: Charles Sykes / AP Invision (New York, 8. Oktober 2021)

An mehreren Primarschulen in der Stadt Luzern und auch in Emmen sind Spiele aus der Serie nachgeahmt worden, bestätigten kürzlich die Luzerner Volksschulrektorin Vreni Völkle und der Prorektor der Schulen Emmen Christoph Heutschi gegenüber Zentralplus. In Luzern seien Verlierer beleidigt, ausgegrenzt und in einem Einzelfall auch verprügelt worden.

Schulen setzen auf Sensibilisierung und Gespräche

Kerstin Heberle, Prorektorin der Stadtschulen Sursee, erklärt: «Wir haben an einer Primarschule Anzeichen wahrgenommen, dass Spiele aus der Serie gespielt wurden.» Den gewalttätigen Charakter hätten die Kinder jedoch nicht übernommen, es sei kein Kind seelisch oder körperlich verletzt worden. Dennoch habe die Schule direkt reagiert, alle Lehrpersonen und die Schulsozialarbeit sensibilisiert und mit den Klassen besprochen, welche Spielformen während der Pausen in Ordnung sind. Heberle erklärt:

«Auch Eltern sollen mit den Kindern sprechen, was noch ein Spiel ist und wo die Grenzen zu Mobbing oder Gewalt überschritten werden.»

Der Umgang mit der Thematik benötige eine sorgsame Vorgehensweise. «Wir haben das Thema auf dem Radar, wollen die Bekanntheit aber nicht noch anheizen und zum Nachmachen animieren», so die Prorektorin. Lehrpersonen von Stadtluzerner Schulen haben Eltern per Brief für das Thema sensibilisiert, ebenso wurden in Emmen die Eltern durch einen Brief der Klassenlehrpersonen informiert. Die Spiele sind nicht über den gesamten Kanton Luzern verbreitet. An der Schule Willisau seien bisher keine ähnlichen Beobachtungen gemacht worden, sagt etwa der Stellvertretende Rektor Hubert Müller auf Anfrage. Und auch Thomas Schöni, Co-Schulleiter der Gemeindeschule Schüpfheim sagt: «Wir wissen, dass es die Serie gibt und kennen die Berichterstattung. Bisher haben wir auf dem Pausenplatz oder in der Schule keine solchen Spiele beobachtet.»

Die nationale Plattform zur Förderung von Medienkompetenzen hat auf der Website einen Beitrag mit Tipps für Eltern im Umgang mit «Squid Game» aufgeschaltet. Demnach ist ein Verbot für die Serie kaum durchsetzbar, ein Gespräch mit dem Kind unausweichlich.

Die Serie «Squid Game» ist mit einer Altersgrenze von mindestens 16 Jahren gekennzeichnet. Auf Streamingdiensten wie Netflix besteht zwar die Möglichkeit, Accounts mit Jugendschutzeinstellungen anzulegen. Kinder und Jugendliche kommen jedoch auch über soziale Medien wie TikTok, Instagram oder Youtube mit der Serie in Kontakt, wie Christoph Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerverbands, gegenüber der NZZ erklärte.