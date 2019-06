Gymnasium St. Klemens: Von Fussballgöttern und anderen Glaubensfragen Emanuel Schüpfer hat für seine Maturaarbeit Fussball-Fans und Mitarbeiter der katholischen Kirche befragt. Dabei ist er auf Gemeinsamkeiten, aber auch auf einige Unterschiede gestossen. Martina Odermatt

Emanuel Schüpfers Leidenschaft für Fussball inspirierte ihn zu seiner Maturaarbeit. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 14. Juni 2019)

FC Basel gegen den FC Zürich. Die Stimmung im Basler St. Jakobstadion ist aufgeheizt, das Spiel packend. Die Ultras johlen. Im Publikum ist auch der Stadtluzerner FC-Basel-Fan Emanuel Schüpfer (19) mit seinen Freunden. Auch er verliert sich etwas «auf dieser emotionalen Ebene», wie er sagt – und findet so die Inspiration für seine Maturaarbeit.

Die Suche nach einem Thema gestaltet sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht ganz einfach. Aber: «Plötzlich habe ich mich gefragt, ob das wirklich ich bin», sagt der Maturand. Schüpfer, der sich nicht als religiös bezeichnet, aber für Glaubensfragen interessiert, macht sich Gedanken darüber, ob gläubige Menschen auch so grosse Fans von Gott sind, wie zum Beispiel Fussball-Fans von ihrer Mannschaft.

Der Zeitpunkt für seine Arbeit hätte passender kaum sein können. Während er Bücher zum Thema Fans im Allgemeinen sowie im Sport wälzt, findet die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland statt. Super für eine kleine Feldstudie, denn auch hierzulande pilgern etliche Fans zu Public Viewings, um ihr Team zu unterstützen. «Es war spannend, sich während der WM mit so einem Thema zu befassen», sagt Schüpfer.

Fan-Sein hat nicht den gleichen Stellenwert wie Religion

Für seine Maturaarbeit befragt er Fans und Mitarbeiter der katholischen Kirche und kommt zum Schluss: «Es gibt Aspekte, die auf beide Gruppen zutreffen, aber es gibt auch Unterschiede zwischen Fans und Gläubigen», sagt Schüpfer. So würden sich die verschiedenen Fangruppierungen klar von anderen abgrenzen, was innerhalb der Glaubensrichtungen eher nicht der Fall sei. Auch habe das Fan-Sein nicht den gleichen Stellenwert wie der Glaube. «Religion gibt Lebensantworten, das kann das Fantum nicht.»

Mit solch philosophischen Fragen wird sich Schüpfer in naher Zukunft wohl nicht mehr beschäftigen. Es lockt die Maturareise nach Split, Kroatien. Am Dienstag hat er an der Feier sein Diplom entgegennehmen dürfen. Das Internatleben werde ihm wohl schon etwas fehlen, sagt Schüpfer, der auch in der Pfadi aktiv ist. Das Gymnasium gebe einem eine Struktur vor. «Das Zusammenleben mit den Kollegen war lässig. Nun wird man diese Leute wohl nicht mehr so oft sehen.»

Und wie sieht die Zukunft aus? Schüpfer, der in Nidwalden aufgewachsen und vor einigen Jahren nach Luzern gezogen ist, legt ein Zwischenjahr ein. «Ich werde ein Praktikum in einem Büro absolvieren», sagt er. Das gebe ihm noch etwas Zeit, zu überlegen, was er denn studieren möchte. Und im Januar heisst es für Schüpfer dann «einrücken»: Die Rekrutenschule ruft. Welche Studienrichtung er einschlägt, wird sich zeigen. Geht man nach Schüpfers Lieblingsfächern, könnte es Geschichte sein.