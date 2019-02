Stadt Kriens ehrt ihre Sportvorbilder Die Krienser Sportlerehrung für das Jahr 2018 war facettenreich. Insgesamt ehrte die Stadt Kriens 15 ihrer Sportvorbilder des Jahres 2018 im Rahmen einer Feier auf Schloss Schauensee.

Die Sportlerinnen und Sportler, welche von der Stadt Kriens für ihre sportlichen Leistungen im vergangenen Jahre ausgezeichnet wurden. (Bild: z.V.g. (1. Februar 2019))

(lil) Einmal jährlich ehrt Kriens ihre herausragenden Sportlerinnen und Sportler: Heuer waren es 15 Einzelsportler, welchen für ihre Leistungen im 2018 auf Schloss Schauensee Respekt und Wertschätzung erwiesen wurde. In die engere Auswahl gelangen Talente, welche entweder in Kriens wohnen oder mit Krienser Organisationen auf nationalem und internationalem Sportparkett Erfolge einheimsen. «Das Spektrum der Geehrten war breit und reichte von sportlichen Grossleistungen vergangener Tage bis zu den aktuellen Talenten als Versprechen für die Zukunft», schreibt Benedikt Andres der Stadtverwaltung Kriens in einer Mitteilung. Die Geehrten wurden nicht nur vorgestellt, sondern beantworteten in Kurzinterviews auch einige Fragen.

Stadtrat Franco Faé strich hervor, dass grosse sportliche Leistungen nur mit viel Wille und Engagement möglich seien. Das soziale Umfeld – Freunde, Familie, Arbeitgeber – der Sportlerinnen und Sportler sei diesbezüglich massgebend. Nur wenn das gesamte Netzwerk stimme, sei der Weg zu sportlichen Grosserfolgen möglich.

Die für 2018 geehrten Sportlerinnen und Sportler