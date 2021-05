Stadt Kriens Grossfeld-Altersheim wird abgerissen - und durch zwei Neubauten ersetzt Der markante Sichtbetonbau des Krienser Grossfeld-Altersheims soll einem modernen Neubau weichen. Ein Zürcher Architekten-Team hat sich beim Wettbewerb durchgesetzt.

Viel Holz, begrünte Dachterrassen und das alles in einer parkähnlichen Landschaft. So wird sich das Altersheim Grossfeld in ein paar Jahren präsentieren. Die Heime Kriens AG und die Stadt Kriens haben am Dienstag das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs präsentiert. Es heisst Tre Giardini (Drei Gärten) und stammt vom Planerteam ww Architekten SIA Zürich und Cadrage Landschaftsarchitekten. Es wird aus zwei Neubauten bestehen:

Ein Wohngebäude wird 30 2,5-Zimmer-Pflegewohnungen umfassen, das Doppelgebäude (rechts) 56 Pflegezimmer - 8 davon Wohnungen je à 7 Zimmer - sowie weitere 16 Pflegewohnungen. Beide Gebäude weisen sechs Etagen auf und sind mit Holzfassaden als Merkmal versehen.

Damit ist auch klar: Das bestehende, vom Luzerner Architekten Walter Rüssli entworfene und Mitte der 1960er Jahre erbaute Altersheim wird abgerissen. Es weist grosse bauliche Mängel auf. Gegen den Abriss des Sichtbetonbaus hatte sich vor allem aus der Architekten-Fachwelt Widerstand geregt. Aus diesem Grund wurde der Architekturwettbewerb in einem anonymen, zweistufigen Verfahren durchgeführt. Der Erhalt dieses Gebäudes war als Option im Wettbewerb ausdrücklich möglich.

Das Alterszentrum Grossfeld in Kriens. Bild: Corinne Glanzmann (1. Februar 2016)

«Das heutige Gebäude von Walter Rüssli ist ein wunderschöner Bau und ein guter Zeitzeuge, doch die Raumaufteilung ist nur schwer umnutzbar für die Anforderungen an die moderne Pflege und das Leben im Alter», sagte Axel Beck von ww Architekten vor den Medien. «Deshalb haben wir uns schon in einer erster Phase für einen Neubau entschieden.» Dieser würde auch dem Quartier helfen. Denn die neuen Gebäude seien punkto Massstab und Typologie ein Vermittler zwischen den grossen Gebäuden Hofmatt und dem Wohnquartier daneben. Und es entstehe ein durchlässiger Park.

+++Update folgt+++