Stadt Kriens sistiert Verkauf

des Areals Bosmatt Eigentlich soll auf dem Grundstück beim Roggern-Schulhaus eine neue Überbauung entstehen. Doch vorerst behält die Stadt Kriens es in ihrem Eigentum – als allfällige Reserve für einen Schulhaus-Ausbau. Stefan Dähler

Für rund 11 Millionen Franken will die Stadt Kriens ihr Grundstück Bosmatt hinter dem Schulhaus Roggern verkaufen. Im Budget 2020 und auch im Aufgaben- und Finanzplan bis 2024 ist der Betrag allerdings nicht eingeplant, auch wenn Kriens das Geld angesichts der knappen Finanzen gut gebrauchen könnte. Zwar sei der Bebauungsplan vorbereitet, so dass er an den Kanton zur Vorprüfung geschickt werden könnte, sagt Bauvorsteher Matthias Senn (FDP) auf Anfrage. Derzeit ist das Projekt jedoch sistiert.

Der Krienser Stadtrat will sich die Option offen halten, das Areal Bosmatt allenfalls auch für eine Erweiterung des Roggern-Schlhauses zu nutzen.

Zwar plant der Krienser Stadtrat, langfristig an einem anderen Ort im Gebiet Luzern Süd ein neues Schulhaus zu realisieren. Eine mögliches Areal wäre der Grabenhof, das der Stadt Luzern gehört. Der Standortentscheid sei aber noch ausstehend. Was die Suche nicht ganz einfach macht, ist, dass Kriens im Gebiet praktisch kein Land mehr besitzt.

«Der Stadtrat beurteilt eine Erweiterung der Schulanlage Roggern in die Hanglage der Bosmatt nicht als optimale Lösung», sagt Senn weiter. «Der Bebauungsplan sähe eine Überbauung mit vier je 24 Meter hohen Gebäuden vor, was eher zum Gelände passen würde.» Doch vorerst, zumindest bis die aktualisierte Schulraumplanung vorliegt, kommt das Geschäft noch nicht in den Einwohnerrat.

Schülerzahlen wachsen langsamer als erwartet

Detaillierte Informationen zu den Schulhaus-Ausbauplänen kann der Stadtrat derzeit keine bekanntgeben. Die aktualisierte Schulraumplanung soll Anfang 2020 vorliegen, wie Bildungsvorsteherin Judith Luthiger (SP) auf Anfrage sagt. «Was man bereits sagen kann, ist, dass die Schülerzahlen im Raum Luzern Süd weniger schnell wachsen als angenommen. Es ziehen weniger Familien dorthin als erwartet.» Das gebe der Stadt mehr Zeit, um die Ausbauten der Anlagen Roggern und Kuonimatt sorgfältig zu planen – was auch nötig ist. Denn aufgrund des Kantonsgerichtsurteils zum Ausbau Kuonimatt dürfen weitere Flächen nur noch überbaut werden, wenn man sie anderswo kompensiert. «Derzeit laufen diverse Abklärungen», sagt Luthiger.

Der Bau eines neuen Schulhauses spiele erst in der langfristigen Planung ein Rolle, so Luthiger. Zuerst sollen die bestehenden Schulstandorte ausgebaut werden. Für einen neuen Schulstandort sei aktuell die Landsicherung wichtig, denn langfristig werde die Zahl der Schulkinder im Gebiet Luzern Süd dennoch stark zunehmen.