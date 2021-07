Stadt-Land-Graben Kriens: Austritt aus dem Luzerner Gemeindeverband wird erneut zum Thema Urbane Gemeinden finden kein Gehör: So lautet der Vorwurf der Agglomeration Luzern an den Verband Luzerner Gemeinden (VLG). Dass der Vorstand jetzt noch landlastiger wird, heizt die Debatte zusätzlich an – vor allem in Kriens.

Der städtische Teil des Kantons – hier der Krienser Mattenhof – fühlt sich vernachlässigt. Bild: Pius Amrein

Wenn die Luzerner Regierung wissen will, wie die Gemeinden über ein neues Gesetz denken, wendet sie sich an den Verband Luzerner Gemeinden (VLG). Dieser ist offizielles Sprachrohr der Gemeinden gegenüber der Kantonsregierung. Im VLG haben grössere Gemeinden – abhängig von der Bevölkerungszahl – mehr Stimmkraft als kleine.

Trotzdem ist man in der Agglomeration Luzern unzufrieden und beklagt eine Übermacht der Landgemeinden. Das hat zunächst einmal damit zu tun, dass ausgerechnet die Stadt Luzern als einzige der 80 Gemeinden nicht Mitglied im Verband ist. Sie ist 2015 aus Protest ausgetreten, weil die urbanen Themen im VLG in ihren Augen zuwenig berücksichtigt wurden.

Nur 2 von 8 Vorstandsmitgliedern stammen aus der Agglo

Doch auch die übrige Agglomeration Luzern ist in den VLG-Führungsgremien stark untervertreten. Bisher stammten 3 von 8 Vorstandsmitgliedern aus Agglomerationsgemeinden. Mit dem Rücktritt der ehemaligen Adligenswiler Gemeindepräsidentin Ursi Burkart (CVP) hat die Region Luzern neuerdings noch einen Sitz weniger. Ersetzt wird Burkart nämlich durch den Dagmerseller Gemeindepräsidenten Markus Riedweg (CVP). Er wurde am 23. Juni von der GV gewählt und setzte sich unter anderem gegen den Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht (SVP) sowie die CVP-Gemeinderäte Kilian Graf (Dierikon) und Carmen Holdener (Meggen) durch.

An Kandidaten aus der Agglo hätte es also nicht gemangelt. Insbesondere in Kriens ist der Frust über die Nicht-Wahl von Marco Frauenknecht gross. Raphael Spörri, SP-Fraktionschef im Krienser Einwohnerrat, sagt:

«Das zeigt leider überdeutlich, dass der VLG weiterhin nicht bereit ist, grosse Gemeinden wie Kriens und Luzern in Entscheidungen mehr einzubeziehen.»

Der Unmut in Kriens ist nicht neu: Schon 2013 und 2019 forderten die Grünen den Austritt aus dem Verband. Das Ansinnen scheiterte zwar. Doch nach der jüngsten Vorstandswahl ist für Grünen-Einwohnerrat Erich Tschümperlin klar:

«Wir werden demnächst einen neuen Vorstoss einreichen und den Austritt aus dem VLG fordern.»

Auch die SP hätte dafür Sympathien: «Sollten wir feststellen, dass wir in wichtigen Fragen wieder vermehrt nicht genug Beachtung erhalten, wäre ein Austritt eine erneut zu prüfende Variante», sagt Raphael Spörri.

Die FDP will erst noch abwarten

Eine Alternative zum VLG wäre gemäss Spörri eine noch engere Zusammenarbeit der fünf grossen Agglomerationsgemeinden Luzern, Emmen, Kriens, Horw und Ebikon im bereits bestehenden Gremium «K5». Auch der Krienser FDP-Fraktionschef Beat Tanner ist enttäuscht über die jüngste Wahl. «Wir behalten die Entwicklung im Auge. Falls sich der Land-Stadt-Graben weiter verstärkt und die Interessen nur einseitig vertreten werden, wird die FDP Optionen mit anderen Agglo-Gemeinden prüfen müssen», sagt Tanner.

Auch der Krienser SVP-Fraktionschef Räto Camenisch findet, die Agglo habe im VLG «nicht das Gehör, das ihr zusteht. Trotz dieser Landlastigkeit sollten wir aber nicht austreten», so Camenisch. Das sieht CVP-Fraktionschef Andreas Vonesch ähnlich. Er blickt bereits auf den Frühling 2022, wenn zwei weitere Vorstandssitze frei werden. «Dann bietet sich sicher die Chance für einen zusätzlichen Vertreter einer Agglomerationsgemeinde.»

Der VLG hofft auf Wiedereintritt der Stadt Luzern

Was sagt man beim VLG selber zum Stadt-Land-Problem? «Die Statuten sehen für den Vorstand eine angemessene Berücksichtigung der Regionen und Gemeindegrössen vor», sagt VLG-Präsidentin Sibylle Boos-Braun. Sie ist als Gemeindepräsidentin von Malters (FDP) eine der beiden Vorstandsmitglieder aus der Region Luzern (neben der Horwer Gemeinderätin Claudia Röösli von der rot-grünen L20). Die Stadt Luzern hätte gemäss Statuten sogar einen Vorstandssitz garantiert – «doch dieser ist seit dem Austritt der Stadt leider unbesetzt», so Sibylle Boos. Ein Wiedereintritt der Stadt sei daher das beste Mittel, um die Agglomeration zu stärken.

Dies ist ganz im Sinne des Luzerner Stadtrats. Er will die Stadt nämlich zurück in den VLG bringen. Im Herbst soll das Parlament über einen Wiedereintritt entscheiden. Insbesondere die Linken machen ihre Zustimmung aber davon abhängig, dass der VLG dem urbanen Luzern deutlich mehr Gewicht gibt. Dass mit Markus Riedweg nun ein weiterer Land-Vertreter in den Vorstand gewählt wurde, löst in der Stadt Luzern verhaltene Reaktionen aus. SP-Fraktionschef Simon Roth sagt:

«Wenn Herr Riedweg dazu beitragen kann, dass die Probleme des VLG endlich angegangen werden, wäre das sicher positiv.»

Roth fügt gleichzeitig hinzu: «Ansonsten scheint mir ein Beitritt der Stadt derzeit eher unwahrscheinlich.»

Positiver sieht das SP-Stadtpräsident Beat Züsli: «Ich bin überzeugt, dass sich der neu gewählte Vorstand für die Anliegen aller Gemeinden einsetzen wird.» Gleichzeitig sei es wichtig, dass alle Gemeindetypen in den Leitungsgremien des VLG vertreten seien:

«Solange die Kernstadt Luzern fehlt, fehlt ein wichtiger Mosaikstein.»

Die Luzerner CVP-Fraktionschefin Mirjam Fries sieht einen Wiedereintritt auch als Mittel, um den Stadt-Land-Graben zu kitten. «Es wäre ganz einfach ein positives Zeichen gegenüber dem Kanton und den ländlichen Gemeinden und würde dem gegenseitigen Verständnis helfen.»