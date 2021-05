sTADT lUZERN 30 «Plauderbänkli» laden zu Begegnungen ein In verschiedenen Quartieren der Stadt Luzern sind 30 rote und grüne Sitzbänke neu auch «Plauderbänkli». Mit der Aufschrift: «Lust zu Plaudern? Hier hat’s noch Platz» laden die Sitzgelegenheiten zum Gespräch ein.

Eines der Plauderbänkli, hier beim Zöpfli. Bild: PD

(pw) In verschiedenen Quartieren der Stadt ziert seit einigen Tagen auf 30 Sitzbänkli die Aufschrift «Plauderbänkli – Lust zu Plaudern? Hier hat’s noch Platz». Dies schreibt die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung. Die Lancierung des «Plauderbänkli»-Projekts war für Frühling 2020 geplant, fiel also genau in die Zeit des Shutdowns. Auch jetzt, ein Jahr später, bestünden wegen Covid-19 noch etliche Einschränkungen. «Doch gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen.» Dies natürlich mit Vorsicht und unter Einhaltung der Schutzmassnahmen.

Ziel der «Plauderbänkli» ist es, Menschen jeglicher Altersgruppen miteinander ins Gespräch zu bringen. Der Slogan «Lust zu Plaudern? Hier hat’s noch Platz» soll zum Schmunzeln anregen, zum Platz nehmen motivieren und den Einstieg in ein Gespräch erleichtern. Wer sich auf ein «Plauderbänkli» setzt, müsse damit rechnen, angesprochen zu werden. Vielleicht lerne man so neue Menschen kennen oder es ergebe sich eine nette Unterhaltung und ein bereichernder Austausch.

Youtube / Stadt Luzern

Hier befinden sich die 30 Plauderbänkli: