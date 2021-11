Stadt Luzern 50 Coronafälle nach Testaktion an Sälischulhaus – nun gilt Maskenpflicht Im Schulhaus Säli/Steinhof in Luzern ist es zu einem grossen Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt wurden rund 50 Personen positiv getestet. Aus diesem Grund gilt bis Ende Woche eine Maskenpflicht.

Das Schulhaus Steinhof in Luzern.







Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. Februar 2021

Am Montagmorgen fand an den Schulen Säli/Steinhof in Luzern eine gross angelegte Testaktion statt. Grund dafür waren mehrere positive Corona-Fälle bei den Schülerinnen und Schülern. Nun liegen die Testergebnisse vor.

Rund 50 Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Dies gehe aus einem Schreiben der Rektorin an die Eltern hervor, welches PilatusToday und Tele 1 vorliege. Weil jedoch etwa ein Viertel der Schülerinnen und Schüler nicht an den freiwilligen Tests mitgemacht haben, dürfte die Dunkelziffer hoch sein, vermutet die Schule.

Als Sofortmassnahme wurde an der Schule bereits Anfang Woche eine Maskenpflicht angeordnet. Diese wird nun bis mindestens Freitag, 26. November, verlängert. Sie gilt für alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse. (red)