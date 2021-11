Stadt Luzern Abstimmungscouvert verschicken wird schon bald gratis Die Stadt Luzern wird die Abstimmungscouverts künftig vorfrankieren. Somit muss man keine Briefmarke mehr darauf kleben.

Ein Wähler füllt eine Wahlliste aus. Pius Amrein

Wer in der Stadt Luzern seine demokratischen Rechte wahrnehmen will, muss das Abstimmungscouvert entweder zum Stadthaus-Briefkasten bringen – oder es per Post verschicken. In diesem Fall muss man allerdings eine Briefmarke darauf kleben. Das wird sich wohl schon bald ändern. Das Stadtparlament hat ein Postulat von SP und Grünen überwiesen, das die Vorfrankierung von Abstimmungscouverts fordert. Das Postulat wurde gegen den Willen des Stadtrats und der meisten Bürgerlichen überwiesen. Die Vorfrankierung der Couverts wird bei der Stadt zusätzliche Kosten von rund 165'000 Franken pro Jahr verursachen.

Stadtrat Martin Merki (FDP) warnte vor allzu grossen Hoffnungen, dass dank Vorfrankierung eine höhere Stimmbeteiligung erzielt wird. Vergleiche mit anderen Gemeinden, die diesen Service bereits anbieten, würden diese These jedenfalls nicht stützen.