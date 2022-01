Stadt Luzern / Adligenswil Zwei Autofahrer mit vereisten Scheiben verzeigt Am Dienstagmorgen hat die Polizei zwei Autofahrer angehalten, die mit vereisten und nur teilweise frei gekratzten Scheiben unterwegs waren. Die Autofahrer müssen mit einer Busse oder einer Geldstrafe rechnen.

Wer nur die Hälfte der Frontscheibe von Eis befreit, wie beim Auto auf diesem Bild, wird bei einer Kontrolle verzeigt. Bild: Luzerner Polizei

Am Dienstagmorgen stoppte und kontrollierte die Luzerner Polizei in Adligenswil und der Stadt Luzern zwei Autolenker mit teils noch vereisten Scheiben. Beide Autofahrer hätten die Front- und Seitenscheiben ungenügend gereinigt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Bild: Luzerner Polizei

Dadurch sei die Sicht stark eingeschränkt gewesen.

Blick aus einem Auto mit teilweise noch vereister Scheibe. Bild: Luzerner Polizei

Die beiden Autolenker wurden an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt und müssen mit einer Busse oder Geldstrafe rechnen. (spe)

Tipps der Polizei für sichere Fahrt im Winter Rechnen Sie in der kalten Jahreszeit vor der Abfahrt mehr Zeit ein.

Befreien Sie die Scheiben, Aussenrückspiegel, Beleuchtungen und Kontrollschilder vor der Abfahrt von Schnee und Eis.

Räumen Sie behindernde Schneemengen von der Motorhaube, dem Dach und dem Heck.

Kontrollieren Sie die Beleuchtung.

Passen Sie Ihre Fahrt den Strassenverhältnissen an.