Stadt Luzern «Allmend rockt» fällt auch 2022 aus Seit dem Auftritt der Toten Hosen 2018 herrscht auf der Allmend nun wirklich tote Hose: Das Zürcher Unternehmen Good News Productions wird auch im nächsten Jahr kein Open-Air organisieren. Kommt allenfalls ein anderer Anlass zustande?

Es sind Bilder, die in den heutigen Zeiten der Pandemie undenkbar scheinen: 2018 lockten die Toten Hosen rund 50'000 Personen auf die Stadtluzerner Allmend.

Bild: Philipp Schmidli (25. August 2018)

Dass das Zürcher Unternehmen Good News Productions alle zwei Jahre eine Rockband von internationalem Format nach Luzern bringt, hat mittlerweile schon ein bisschen Tradition: 2016 gaben sich Rammstein und Iron Maiden die Ehre, 2018 waren es die Hosen. 2020 fiel der Grossanlass ins Wasser – weil sich kein Publikumsmagnet mit ähnlich grossem Namen finden liess. Nun ist klar: Auch im nächsten Jahr legt Good News eine Pause ein.

«Nein, in 22 ist nichts geplant», schreibt Geschäftsführer Stefan Matthey auf Anfrage. Nähere Angaben zu den Gründen gibt er nicht; dass die epidemiologische Lage die Sache mehr als nur ein bisschen verkompliziert, liegt allerdings auf der Hand.

Campino von den Toten Hosen reisst die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Luzerner Allmend mit. Bild: Corinne Glanzmann (25. August 2018)

Das heisst aber nicht, dass auf der Allmend 2022 gar nichts los sein wird. «Es gibt vereinzelte Anfragen nach allfälligen Zeitfenstern und Verfügbarkeitsterminen auf der Allmend», schreibt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, auf Anfrage. Die Stadt Luzern sei auch grundsätzlich offen – trotz der durch Corona gegebenen Planungsunsicherheiten. «Noch gibt es aber nichts Verbindliches, Konkretes oder gar Spruchreifes dazu», so Lütolf.

Der Stadt Luzern entgehen Einnahmen

Die Konzerte auf der Allmend haben eine finanzielle Bedeutung für Luzern, die nicht zu unterschätzen ist. Die Stadt kennt nämlich eine Billettsteuer; sie verpflichtet Veranstalter von Anlässen, zehn Prozent der Eintrittseinnahmen an die Stadt abzuliefern. Bei Grosskonzerten kommt da ganz schön was zusammen: 2018 waren es 420’000 Franken. Das Geld fliesst in die Kultur- und Sportförderung.

Aufgrund von Corona sind die Billettsteuer-Einnahmen grundsätzlich stark zurückgegangen. So wird die Stadt heuer höchstens 1,2 Million Franken einnehmen statt wie budgetiert 5,7 Millionen. Dass im Kanton Luzern Billettsteuern erhoben werden können, wird regelmässig zum Politikum – so kürzlich in Kriens, wo der Stadtrat die Steuer ausweiten will. Anfang 2020 betonte Good News allerdings, dass die Billettsteuer kein Hindernis sei, in Luzern auch in Zukunft Events durchzuführen.