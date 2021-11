Stadt Luzern An der Baselstrasse entstehen zusätzliche bezahlbare Wohnungen Die Gemeinnützige Stiftung für preisgünstigen Wohnraum investiert 9,5 Millionen Franken in die Sanierung eines Gebäudes.

Das weisse Gebäude an der Baselstrasse wird totalsaniert. Bild: Sibylle Kathriner/GSW Luzern

An der Baselstrasse 80 bietet Gemeinnützige Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Luzern (GSW) künftig 34 Wohnungen an statt wie bisher deren 18. Dank einer bald abgeschlossenen Totalsanierung könne die Nettowohnfläche um über 500 Quadratmeter erhöht werden, wie die GSW mitteilt. Das Investitionsvolumen betrage rund 9,5 Millionen Franken.

Die Vermietung der Wohnungen sei bereits angelaufen, der Bezug per 1. Februar 2022 möglich. «Das Gros der Wohnungen verfügt über 2 und 2,5 Zimmer, alle mit Balkon und je nach Lage mit individuellem Grundriss und unterschiedlicher Wohnfläche», heisst es in der Mitteilung. Die Mietzinse würden bewusst tief gehalten und erfüllten auch die Anforderungen von Personen mit wirtschaftlicher Sozialhilfe. Eine 2-Zimmer-Wohnung koste je nach Wohnungsgrösse zwischen 850 und 1100 Franken netto. Sämtliche Wohnungen seien mit neuen Küchen, Balkonen und Nasszellen ausgestattet. Ein neu eingebauter Lift verbessere die Zugänglichkeit für Personen mit Gehschwierigkeiten. Im Parterre stehen weiterhin zwei Geschäftsflächen zur Verfügung.

Gebäude wurde 1936 erbaut

Das ursprüngliche Gebäude wurde 1936 vom bekannten Luzerner Architekten Adolf Vallaster geplant und gebaut. Vom Denkmalschutz sei es als erhaltenswert eingestuft worden. Es zähle zu den städtebaulich dominanten Bauwerken am Strassenzug vor dem Kreuzstutz, so die GSW. Für die Planung und Ausführung habe man die Firmen Blaser Schütz Baurealisation und Kostenplanung GmbH in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Lussi + Partner AG, beide aus Luzern, zugezogen.

Die GSW verfolgt den Zweck, preisgünstigen Wohnraum in der Stadt Luzern zu beschaffen und zu vermitteln. Dieser soll vor allem Menschen zugutekommen, die Mühe haben, auf dem Wohnungsmarkt fündig zu werden. Derzeit bewirtschaftet die GSW rund 360 Wohnungen sowie 43 gewerbliche Räume.